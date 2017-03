Moon in June acoustic set al Bar La Torre

Il 25/03/2017 a Brescia

Sabato 25 marzo 2017

Bar La torre

via San Faustino, 97

Brescia

presenta

L’ape e la cena

con

Moon in June

acoustic set

In Other Words We Are Three” è il titolo dell’album d’ esordio dei Moon In June , band formata da tre musicisti che hanno alle spalle più di un decennio di collaborazioni nell’ambiente indipendente bresciano e centinaia di concerti sia in Italia che all’estero: Giorgio Marcelli (basso e voce) con Annie Hall, Claudia Is On The Sofa, Kaufman, Jet set Roger, Le Man Avec Les lunettes. Massimiliano “Budo” Tonolini (batteria) con Annie Hall, Claudia Is On The Sofa, Il Sindaco. Cristian Barbieri (chitarra e voce) con Hyper Evel, Jesus Etc…

dalle 20.00

ingresso libero

Possibilità di cena

infoline 3383417165

