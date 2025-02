Treviso Suona Jazz Festival 2025: XI Edizione – “Tra culture e generazioni” dal 17 al 25 maggio

Torna la grande festa del jazz con l’XI edizione del Treviso Suona Jazz Festival, evento promosso da Urbano Contemporaneo ETS, in collaborazione con il Comune di Treviso e la Provincia di Treviso. Un festival che unisce cultura, arte e musica attraverso un programma variegato, capace di attrarre un pubblico trasversale e celebrare il jazz come linguaggio universale.

Un festival tra innovazione e tradizione

La manifestazione prende il via il 30 aprile con un’anteprima in occasione della Giornata Internazionale del Jazz, per poi entrare nel vivo dal 17 al 25 maggio. Questa edizione si distingue per un ricco cartellone che rende omaggio alla libertà espressiva del jazz, favorendo l’incontro tra diverse generazioni e culture.

Grazie alla direzione artistica di Nicola Bortolanza, il festival mantiene il suo forte legame con il territorio, offrendo concerti esclusivi, eventi gratuiti nel centro città e iniziative dedicate alla didattica musicale, coinvolgendo musicisti di fama internazionale e talenti emergenti della scena jazz italiana.

Shai Maestro inaugura l’anteprima

Mercoledì 30 aprile, presso il prestigioso Teatro Mario Del Monaco, il pianista Shai Maestro sarà il protagonista dell’anteprima festivaliera. Artista di fama internazionale e firma della ECM Records, Maestro rappresenta una delle voci più affascinanti del jazz contemporaneo, capace di fondere elementi di jazz, musica classica e folclore mediorientale.

Eventi di punta del festival

Tra gli appuntamenti imperdibili della rassegna troviamo:

Mercoledì 21 maggio | Auditorium S. Artemio : Francesca Tandoi Trio , con Stefano Senni (contrabbasso), Pasquale Fiore (batteria) e special guest Max Ionata (sax tenore).

: , con Stefano Senni (contrabbasso), Pasquale Fiore (batteria) e Max Ionata (sax tenore). Venerdì 23 maggio | Auditorium S. Artemio : Seamus Blake Quartet , con Alessandro Lanzoni (pianoforte), Doug Weiss (contrabbasso) e Jorge Rossy (batteria).

: , con Alessandro Lanzoni (pianoforte), Doug Weiss (contrabbasso) e Jorge Rossy (batteria). Sabato 24 maggio | Teatro Mario Del Monaco: Uri Caine Trio, con Brad Jones (contrabbasso) e Jim Black (batteria), per un viaggio sonoro tra jazz, improvvisazione e contemporaneità.

Jazz e didattica: un festival per tutti

Oltre ai concerti serali, il Treviso Suona Jazz Festival offre workshop, guide all’ascolto, mostre e presentazioni di libri. Non mancheranno eventi gratuiti in centro città e serate dedicate al jazz al femminile, con l’obiettivo di rendere questa musica un patrimonio condiviso e accessibile a tutti.

Biglietti e informazioni

La settimana festivaliera sarà arricchita da altri eventi che verranno annunciati nelle prossime settimane. Per il programma completo e l’acquisto dei biglietti:

Sito web: www.trevisosuonajazz.it

Contatti: +39 338 2046389

Social: