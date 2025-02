Edoardo Bennato al Mediceo Live Festival 2025

Edoardo Bennato si esibirà a Seravezza (LU) martedì 12 agosto alle ore 21.30, promettendo una serata indimenticabile di musica dal vivo.

Il Mediceo Live Festival è pronto per un’altra edizione entusiasmante che animerà l’estate versiliese dal 3 luglio al 16 agosto, con 9 appuntamenti imperdibili. Dopo aver annunciato gli ospiti del 4 agosto, il festival svela un altro grande evento: Edoardo Bennato

Il Mediceo Live Festival si conferma, ancora una volta, un evento di punta dell’estate seravezzina. Le prime anticipazioni sui protagonisti lo dimostrano chiaramente. Ogni anno, la qualità dell’evento cresce, trasformando Seravezza in un palcoscenico di rilevanza nazionale e internazionale, con artisti di grande calibro e un’organizzazione impeccabile. Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione e delle positive ricadute che porta al nostro territorio, a partire dall’immagine che proietta.”

Prevendita biglietti:

Il concerto di Edoardo Bennato si terrà martedì 12 agosto ore 21,30 al Mediceo Live Festival di Seravezza (LU). La prevendita è aperta su Ticketone

Biografia:

Edoardo Bennato scrive di sé: “Ci sono luoghi che mi sono familiari, come le prospettive di Valparaiso e Viña del Mar in Cile, dove sono stato tre volte, così come gli angoli e le stradine di Copenaghen, Londra e Zurigo. Conosco anche Rio de Janeiro e Buenos Aires, con le loro spiagge e i loro itinerari. Nei Caraibi, poi, sono stato per la prima volta a 12 anni e ci sono tornato almeno una ventina di volte, esplorando Cuba, Jamaica, Santo Domingo, Guadalupe, St. Lucia e tutte le isole di sottovento. Ho avuto la fortuna di visitare ripetutamente e intensamente tante parti del mondo. Ma la mia fortuna più grande è quella di essere nato a Napoli, che, dopo aver visto tanti posti magnifici, considero la città più bella del mondo. Napoli e Bagnoli sono le mie radici, le conosco bene e ne parlo da sempre, anche nelle mie canzoni.”