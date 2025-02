Chicago & Cta by Danny Seraphine – il 14 luglio 2025 a Marostica

Chicago & CTA by Danny Seraphine saranno protagonisti dell’XI edizione del “Marostica Summer Festival” che si terrà il 14 luglio (ore 21.30) in Piazza Castello a Marostica.

I Chicago sono diventati famosi esibendosi come band di apertura per leggende della musica come Jimi Hendrix, Janis Joplin, Led Zeppelin, Bruce Springsteen e i Beach Boys. Il loro successo è stato immediato dopo il debutto con l’album Chicago Transit Authority, un doppio album uscito nel 1969. Da allora, la band ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo e vanta un palmarès straordinario: 23 album d’oro, 18 di platino, 8 multi-platino, cinque album al numero uno e 21 singoli nella Top Ten.

Danny Seraphine, batterista e membro fondatore dei Chicago, è stato la colonna portante del gruppo fin dall’inizio. Il suo ruolo era cruciale: determinare il ritmo, mantenere l’equilibrio e guidare la band con il suo inconfondibile groove. Dopo 23 anni di tour e registrazioni, nel 1990 ha vissuto una separazione dolorosa dai compagni di band, che considerava fratelli. Quel distacco ha segnato profondamente la sua vita, poiché insieme avevano girato il mondo e scritto capitoli indimenticabili della musica americana.

Nei 15 anni successivi, Seraphine si è allontanato dalla musica, dedicandosi alla produzione e collaborando con il mondo del teatro e dei musical di Broadway.

Nel 2007, rinvigorito sia spiritualmente che artisticamente, Seraphine è tornato sulla scena con la sua nuova band, i California Transit Authority (CTA), un progetto jazz-rock.

La rivista Rolling Stone ha inserito il batterista e compositore tra i 100 migliori batteristi di tutti i tempi, riconoscendolo come uno dei padri del jazz-rock.

Data del concerto : 4 Luglio 2025 ORE 21:30 Marostica, Piazza Castello.

Biglietti disponibili online e nei punti vendita Ticketone

Il programma completo del Marostica Summer Festival sarà presto disponibile sul sito ufficiale: www.marosticasummerfestival.it.