FRANCESCO MASCIO

Romantique Duniya

Birdbox Records

2024



Nel panorama della world music, “Romantique Duniya”, l’ultimo album dipubblicato da Birdbox Records, si impone come un’opera di rara intensità emotiva e ricchezza sonora. Il chitarrista e compositore propone dieci brani originali, caratterizzati da un linguaggio musicale che supera i confini geografici e culturali, arricchito dalla presenza di ben diciotto talentuosi ospiti provenienti da diverse parti del mondo, tra cui Irlanda, Iran, Libia e Gambia.

Il disco si configura, fin dal gioco semantico e grafico presente nel titolo (che rimanda ad antiche migrazioni), come un viaggio sonoro che unisce tradizione e innovazione, grazie all’incontro di strumenti e timbri provenienti da diverse parti del mondo. La sezione ritmica, con la partecipazione di ben cinque percussionisti e un batterista, svolge un ruolo chiave nell’economia dell’album, enfatizzando il legame profondo con le sonorità etniche. Ne sono da esempio Tre Trifogli e Tarhindu, brani che esaltano l’importanza della percussione come elemento identitario.

Mascio dimostra ancora una volta la sua capacità di fondere con naturalezza ritmi ipnotici e melodie evocative, creando un’atmosfera che avvolge l’ascoltatore.

Se Pensando a Django rende omaggio alla chitarra manouche di Django Reinhardt e al contributo musicale della cultura rom, Vinicio’s Song è ispirata al compositore di origini irpine e alla sua capacità di riempire lo spazio sonoro allargando i suoni. Entrambi i brani sono impreziositi dalla fisarmonica di Carmine Ioanna e vedono Nicola Scagliozzi al contrabbasso e Domenico Benvenuto alla batteria.

Un altro elemento distintivo dell’album è l’attenzione alla melodia, che Mascio costruisce con cura partendo da semplici ma raffinate linee di chitarra, capaci di evocare un senso di familiarità e calore umano. Il suono del suo strumento si intreccia con quelli del violino, della kora e del tanbur, dando vita a un tessuto sonoro denso e sfaccettato. Come accade in A Song for Peace, composizione che assume una valenza simbolica e sociale, fungendo da dichiarazione di intenti per un’arte che promuove l’armonia e la coesione tra i popoli. E in cui spiccano le voci di Fabiana Dota, Esharef Alì Mhagag e Giovanni Imparato (anche alle percussioni) e si caratterizza per la presenza della kora suonata da Jalimansa Haruna Kuyateh.

Più di un semplice album, Romantique Duniya è un manifesto artistico che celebra la bellezza della diversità musicale e culturale. Come sua consuetudine, Mascio non si limita a ripercorrere sentieri già battuti, ma costruisce una narrazione sonora che invita l’ascoltatore ad aprirsi a nuove suggestioni. La sua continua ricerca e il desiderio di esplorare nuove possibilità sonore rendono questo lavoro un tassello importante nella sua evoluzione artistica, confermando la sua capacità di emozionare e coinvolgere con autenticità e sensibilità.

Romantique Duniya esce per Birdbox Records, etichetta che da sempre pone al centro dei suoi progetti l’attenzione (maniacale) per il suono. Tutta la musica è registrata in analogico e offre un’esperienza sonora tridimensionale. Romantique Duniya è stampato su vinile 180gr. ma è disponibile anche in Master Tape (HI-End Reference Master Tape Copy).

Musicisti:

Steve Wickham, violin (#1)

Checco Pallone, percussion (#1,#8 #9)

Carmine Ioanna, accordion (#2,#4,#7)

Nicola Scagliozzi, double bass (#2,#4,#7,#10)

Domenico Benvenuto, drums (#2,#4,#7)

Pericle Odierna, clarinets (#3,#9)

Vito Cardellicchio, percussion (#3)

Claudio Merico, violin (#5)

Lorenzo Beverati, bodhran (#5)

Fabiana Dota, voice (#6)

Esharef Alì Mhagag, voice (#6)

Giovanni Imparato, voice, percussion (#6)

Alberto La Neve, sax (#6)

Jalimansa Haruna Kuyateh, kora (#6)

Paolo Mazziotti, bass (#6)

Antonella D’Avino, voice (#8)

Farzad Basatpour, tambour (#8)

Diletta Longhi, percussion (#9)

Francesco Mascio, classical guitar, composition

Track List:

01. Brigid’s Dance 03:05

02. Sarah 05:54

03. Thinking of Farzad 03:40

04. Vinicio’s Song 05:12

05. Tre Trifogli 03:17

06. A Song for Peace 04:36

07. Pensando a Django 06:00

08. The Rebirth of Lilith 04:13

09. Tarhindu 03:17

10. Samsara 03:57

Link:

Birdbox Records

Francesco Mascio