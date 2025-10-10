Roma scopre il talento di MettFOUR, vince il Roma in Musica Contest 2025

Immaginate di trovarvi in una stanza illuminata solo da un fascio di luce, mentre intorno a voi il pavimento si trasforma in una scacchiera infinita. Ogni passo diventa una scelta, ogni mossa un rischio: è questa la suggestione che offre “Vivere in una scacchiera”(Artisti Online), il nuovo singolo di MettFOUR, giovane cantautore romano che ha già dimostrato di saper trasformare emozioni intime in musica universale.

Il testo è un affresco autobiografico che racconta la fragilità, i dubbi e la lotta interiore di una generazione sospesa tra sogni e paure. Con immagini forti e viscerali, MettFOUR fotografa la difficoltà di trovare un senso in un mondo che corre troppo veloce. La frase “È come vivere in una scacchiera / ed ogni mossa metti a rischio la vita intera” diventa manifesto di questa condizione: la vita come gioco strategico in cui ogni decisione porta con sé conseguenze profonde e talvolta irreversibili.

Dal punto di vista musicale, “Vivere in una scacchiera” si muove tra atmosfere pop moderne e una produzione dal respiro intimo ma incisivo. Il ritmo incalzante, sorretto da una batteria pulsante e da linee di chitarra avvolgenti, crea un equilibrio perfetto tra tensione e malinconia, mentre la voce di MettFOUR emerge limpida e sincera, guidando l’ascoltatore dentro un percorso emotivo che non lascia indifferenti.

Con questo brano, il cantautore non offre soltanto una canzone, ma un atto di coraggio artistico, un invito a guardarsi dentro e a riconoscere le proprie fragilità. È musica che vibra di autenticità, capace di trasformare un vissuto personale in un racconto collettivo.

“Vivere in una scacchiera” sarà disponibile dal 10 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, segnando un nuovo importante capitolo nel percorso artistico di MettFOUR.

Chi è MettFOUR?



Mattia Coduti, aka MettFOUR è giovane cantautore romano, ha scelto di raccontarsi attraverso la musica con lo pseudonimo MettFOUR. La sua scrittura nasce dall’esigenza di esprimere emozioni autentiche e di trasformare esperienze personali in canzoni capaci di creare connessioni profonde con chi ascolta.

La sua prima esperienza professionale risale a qualche anno fa, con la pubblicazione del brano “Butterfly”, disponibile su YouTube, che ha segnato l’inizio del suo percorso musicale.

Recentemente ha conquistato il primo posto al Roma in Musica Contest, organizzato da Planet Music Sound Events, con il brano “Vivere in una scacchiera”, scritto e interpretato da lui stesso. Il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica a partire dal 10 ottobre, rappresentando un nuovo importante traguardo nella sua carriera.

Con passione e determinazione, MettFOUR continua a costruire il proprio percorso artistico, cercando sempre di portare qualcosa di vero e unico nel panorama musicale contemporaneo.

