Sir Francis: il nuovo singolo “My Soul” – Un grido di libertà interiore

“My Soul” è il nuovo e viscerale singolo di Sir Francis. Pubblicato il 5 settembre da Underbridge Records e già in rotazione radiofonica, questo brano è un vero statement emotivo. Sir Francis, classe 1999, ci ha abituati a un rap colto, pungente e mai banale, ma qui alza ancora di più l’asticella: “My Soul” è un viaggio crudo e autentico nella sua interiorità, dove la parola chiave è resistenza: alla mediocrità, all’omologazione, ai compromessi. Le liriche sono intime ma universali, capaci di parlare a chiunque si sia mai sentito fuori posto, ma determinato a non mollare. Il brano, con una base potente e curata nei dettagli, si muove tra beat urban e riflessi soul, senza rinunciare alla tensione emotiva. L’atmosfera è densa, ma mai pesante; ci sono pathos ed energia. Alla fine dell’ascolto, resta addosso quella sensazione di aver assistito a qualcosa di vero. Sir Francis continua così il suo percorso di crescita artistica dopo singoli come “Mad” e “Califano”, confermandosi come una delle voci più interessanti della scena rap italiana. “My Soul” è un’identità urlata al mondo, con fierezza e coraggio.