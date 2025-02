RAFF RANIERI TRIO

Flows

Filibusta Records

2024



Riccamente argomentato questo album, lavoro del pianista e autore, vocato al poema musicale o, forse meglio, alla composizione di colonne sonore di scenari reali o immaginari, come dimostrano le righe descrittive con cui egli stesso nelle note di copertina ha descritto ogni suo brano.

Ciascuno di essi disegna infatti una propria diversa atmosfera, talora irreale, a tratti fantastica, nelle sensazioni indotte da un immaginario lungo viaggio onirico nell’iperspazio.

I temi, in linea con gli studi di Ranieri, si inquadrano in ambito jazz inseguendo ritmiche swing e blues sebbene, talvolta, non siano definitivamente classificabili – ma, forse, la sua intenzione è stata proprio quella di rendere le sue composizioni non catalogabili in termini assoluti – con accenni alla cultura celtica e al tango, e risultano comunque molto armonici e fruibili.

Raff Ranieri ha riservato per se stesso quasi tutto l’intero carico armonico e melodico sia al pianoforte che al Fender Rhodes, ma è stato fortemente supportato in ambedue gli ambiti dalle indispensabili linee di contrabbasso di Aldo Capasso, finemente articolate e raffinate, e dal ricco tessuto ritmico del batterista Marco Fazzari, ai quali sono pure riservati alcuni spazi di autonoma espressione.

Completano il quadro due camei, la bellissima voce solista di Simona De Rosa nel brano Pictures e il tema proposto alla chitarra da Mino Lanzieri in Until You.

Genere: Jazz, Swing, Blues

Musicisti:

Raff Ranieri, Piano

Aldo Capasso, Doublebass

Marco Fazzari, Drums

Special guests:

Simona De Rosa, Voice (track 8)

Mino Lanzieri, Electric Guitar (track 9)

Brani:

01. Through your eyes

02. Still remember

03. Galaxias I

04. Galaxias II

05. Andromeda

06. Pescatore di sogni

07. Work in progress

08. Pictures

09. Until You

Links:

ASCOLTA flows

Raff Ranieri on FB

Raff Ranieri on IG

You tube