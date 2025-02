Donatella Montinaro presenta il suo primo album “Uliveto” il 13 febbraio al Bourbon Street di Napoli

Giovedì 13 febbraio, il Bourbon Street di Napoli (Via Vincenzo Bellini 53) ospiterà un evento imperdibile per gli appassionati di jazz: il Live Tones ETS presenta il debutto discografico di Donatella Montinaro, talentuosa artista smooth jazz. Il suo stile unico fonde jazz, blues e R&B, dando vita a un sound raffinato e coinvolgente.

Una serata all’insegna della grande musica

Donatella Montinaro sarà accompagnata da un ensemble di musicisti d’eccezione:

Donatella Montinaro – voce

Gabriel Marciano – sax alto

Domenico Sanna – pianoforte

Giulio Scianatico – contrabbasso

Cesare Mangiocavallo – batteria

Orari e prenotazioni:

Ingresso: dalle ore 20:45

dalle ore 20:45 Inizio concerto: ore 21:45

ore 21:45 Biglietto: €12, acquistabile la sera stessa presso la biglietteria del Bourbon Street o in prevendita su GO2

€12, acquistabile la sera stessa presso la biglietteria del Bourbon Street o in prevendita su GO2 Posti limitati: si consiglia la prenotazione (valida fino alle 21:30)

si consiglia la prenotazione (valida fino alle 21:30) Drink e food alla carta

Info & Prenotazioni: 338 9941559 – 338 8253756

“Uliveto”: il debutto discografico di Donatella Montinaro

Registrato a febbraio 2023 sotto la direzione artistica del noto contrabbassista Joe Sanders, “Uliveto” rappresenta il primo lavoro da leader per Donatella Montinaro. L’album mette in luce la sua straordinaria sensibilità musicale, esplorando sonorità inedite e fondendo influenze jazzistiche con elementi blues e R&B.

I musicisti sul palco

Domenico Sanna – Pianoforte

Pianista tra i più raffinati del panorama jazz italiano, Sanna ha partecipato a oltre 50 album e collaborato con artisti di fama internazionale come Steve Grossman, Peter Bernstein, Greg Hutchinson, Eddie Gomez, Bill Stewart e molti altri.

Giulio Scianatico – Contrabbasso

Ha calcato palcoscenici prestigiosi come Umbria Jazz, Roma Jazz Festival, JazzMi e collaborato con artisti del calibro di Seamus Blake, Aaron Goldberg, Dado Moroni e Walter Ricci.

Cesare Mangiocavallo – Batteria

Nonostante la giovane età, ha già suonato con Enrico Pieranunzi, Fabrizio Bosso, Roberto Gatto e altri giganti del jazz. Ha partecipato a festival come Fano Jazz e Pozzuoli Jazz Festival.

Gabriel Marciano – Sax alto

Talento precoce del jazz italiano, ha studiato alla “The New School for Jazz and Contemporary Music” di New York, collaborando con Joe Lovano, Dado Moroni, Paolo Fresu, Peter Bernstein e Aaron Parks.

Un viaggio musicale tra jazz e contaminazioni

Durante il concerto, Donatella Montinaro presenterà un repertorio di brani inediti e arrangiamenti originali, offrendo un’esperienza sonora ricca di sfumature. Il suo stile si distingue per un sound acustico autentico, capace di unire tradizione e innovazione.

Dopo anni trascorsi ad assorbire influenze musicali diverse, l’artista è pronta a condividere la sua visione musicale con il pubblico. Un’occasione imperdibile per scoprire una delle voci più promettenti della scena jazz contemporanea.