Eduardo De Crescenzo annuncia uno speciale concerto all’Arena Flegrea di Napoli: il 9 luglio presenta TUTTOINSIEME, un doppio live con “Essenze Jazz” e “Avvenne a Napoli”

Eduardo De Crescenzo sarà in concerto a Napoli il prossimo 9 luglio, all’Arena Flegrea nell’ambito dell’ottava edizione del Noisy Naples Fest.

TUTTOINSIEME è il titolo di questo esclusivo concerto, per dire che eccezionalmente, nella stessa serata, Eduardo presenterà in due tempi un pregevole distillato di entrambi i progetti a cui si è dedicato in questi anni. “ESSENZE JAZZ” con il suo repertorio e la super band che lo accompagna, con Enzo Pietropaoli al contrabbasso, Marcello Di Leonardo alla batteria, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Daniele Scannapieco al sassofono, Susanna Krasznai al violoncello e “AVVENNE A NAPOLI passione per voce e piano” in cui, insieme con il pianista Julian Oliver Mazzariello rilegge con sapienza la Canzone Classica Napoletana, introdotta dall’analisi storica di Federico Vacalebre, critico e storico della Canzone d’Arte Napoletana.

Per il pubblico si prepara una full immersion nel mondo sonoro del Maestro, un’altalena di emozioni nel suo poliedrico talento di cantante, interprete, musicista e fisarmonicista. Nelle atmosfere decrescenziane dove le consuete etichette di mercato (classica, pop, jazz, blues…) perdono di significato perché in lui diventano solo la fuggevole citazione di quel suo “cantare la voce”, così prodigioso per il pubblico di “bocca buona”, eppure così fluido da colpire dritto al cuore anche del grande pubblico.

I biglietti per il concerto di Eduardo De Crescenzo all’Arena Flegrea saranno in vendita da martedì 11 febbraio alle ore 16 in esclusiva su ETES e nei punti vendita autorizzati. Per info prevendita: tel. 0815628040 – info@etes.it.

ESSENZE JAZZ. Dal 2012 si chiamano così tutti i suoi concerti che hanno in scaletta i brani del suo vasto repertorio: Ancora, L’odore del mare, E la musica va, Dove, Il racconto della sera, C’è il sole, La vita è un’altra, Naviganti, Sarà così … canzoni che rincorrono il tempo futuro con la forza dei grandi classici, che rivivono di generazione in generazione, in un eterno presente, sempre vestite di nuovo, di tutte le evoluzioni musicali che Eduardo De Crescenzo attraversa e che riporta al pubblico dei suoi concerti. Era infatti l’11 giugno del 2012 quando dal palco del Teatro San Carlo, lancia questo format intrigante con cui da allora in poi si presenterà in pubblico. È la sua biografia musicale, il tracciato del suo percorso, la carta d’identità del suo stile. Lo definisce Essenze jazz perché segue il canovaccio del suo repertorio ma lascia ampio spazio alla composizione estemporanea, alla sua straordinaria capacità di “suonare la voce” a quegli apparenti voli pindarici di cui, invece, ben conosce e domina il punto di atterraggio e che incantano il pubblico, a partire da lontano, da quel finale strabiliante di Ancora, dapprima improvvisato e ormai parte della canzone stessa e della sua insuperata interpretazione.

È così che ogni suo concerto diventa un’esperienza unica e irripetibile per lo spettatore, un respiro d’aria fresca in un mondo che sempre più tende all’omologazione: quel concerto accadrà solo quella sera, solo per i presenti, il prossimo non si ripeterà mai uguale. Complici i grandi musicisti di cui sempre si circonda: Enzo Pietropaoli contrabbasso; Marcello Di Leonardo batteria; Julian Oliver Mazzariello pianoforte; Daniele Scannapieco sassofono; Susanna Krasznai violoncello.

AVVENNE A NAPOLI passione per voce e piano. È l’omaggio che Eduardo De Crescenzo nel pieno della maturità espressiva ha voluto rivolgere alla sua città: rilegge la Canzone Classica Napoletana dai suoi esordi, intorno al 1800, fino al 1950. Insieme con Julian Oliver Mazzariello, pianista geniale ed eurocentrico, dà vita a un suggestivo viaggio immaginario alla ricerca del suono perduto. Le interpretazioni mozzafiato di Eduardo e le talentuose soluzioni pianistiche di Julian, creano un concerto di struggente eleganza, conquistano l’applauso a scena aperta in rassegne di prestigio: a Napoli al Campania Teatro Festival, a Urbino nell’ambito de La Milanesiana, la rassegna culturale di Elisabetta Sgarbi; al Ravenna Festival, autorevole rassegna organizzata dalla famiglia Muti; al Teatro Comunale di Modena, dove Nicoletta Mantovani sceglie questo concerto nella ricorrenza del XVI anniversario della scomparsa del Maestro Luciano Pavarotti. Un lavoro emozionante da un punto di vista musicale ma anche importante da un punto di vista storico e didattico: il CD “AVVENNE A NAPOLI passione per voce e piano” contenente 20 canzoni classiche napoletane, sarà pubblicato insieme con il libro “Storie del Canzoniere napoletano” di Federico Vacalebre, critico e storico della Canzone Classica Napoletana. Il cofanetto, edito da La nave di Teseo, si arricchisce successivamente dell’edizione de-lux, presentata il 12 dicembre 2023 al Conservatorio di San Pietro a Majella, tempio di questo repertorio, contenente anche la versione in vinile dell’Album e gli spartiti delle canzoni elaborate.

