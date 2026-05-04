Raduno Jazz Manouche dall’11 al 14 giugno 2026 a Procida (Napoli)

Da giovedì 11 a domenica 14 giugno torna a Procida il Raduno Jazz Manouche, giunto alla sua IX edizione.

Nato per rendere omaggio alla musica di Django Reinhardt, il Raduno mette in dialogo una pluralità di proposte artistiche, restando fedele all’idea che la musica sia insieme suono, ricerca e scrittura.

Artisti ospiti 2026

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di: Chiaré, Daniele Corvasce, Filippo Dall’Asta, Nicolson, PS5, Sara Gioielli, Suonno d’Ajere.

Apertura del festival

Si parte giovedì 11 giugno alle ore 21 con il concerto di Chiaré, ospitato nello spazio inedito del cortile dell’ex carcere di Terra Murata: un luogo suggestivo, carico di memoria e silenzio.

Chiaré, cantautrice e contrabbassista, attraversa con naturalezza diversi generi musicali, facendo convivere jazz, elettronica e influenze mediterranee. La sua ricerca ha preso forma negli album Chiaré (2024) e Sei (2026).

Per il Raduno si esibirà in duo con Miriam Fornari, cantautrice e polistrumentista, che la accompagnerà tra tastiere e synth.

Video in studio del brano “Zanzare”

Masterclass di chitarra jazz manouche

Uno dei punti centrali del Raduno sono le masterclass, pensate per offrire un’esperienza formativa completa.

Docenti:

Daniele Corvasce, figura di riferimento nella scena manouche romana e italiana

Filippo Dall’Asta, docente ed esperto di rilievo internazionale

Durante i quattro giorni, i partecipanti potranno prendere parte a:

lezioni collettive suddivise per livello

studio mirato su tecnica e repertorio

approfondimenti sulla consapevolezza stilistica

Informazioni utili

📍 Dove: Isola di Procida

📅 Quando: 11–14 giugno 2026

🎶 Tutti i concerti sono gratuiti

Contatti

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