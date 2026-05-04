Maxima Jazz Festival dal 14 maggio al 23 luglio 2026 a Casamassima (Bari)

Torna il Maxima Jazz Festival, con un’edizione dedicata a due giganti della musica: Miles Davis e John Coltrane, di cui nel 2026 ricorre il centenario della nascita.
Per l’occasione, il centro storico di Casamassima si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto, ospitando la quarta edizione del Maxima Jazz Fest. La rassegna nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale del sud-est barese attraverso il linguaggio universale del jazz.
Programma degli eventi:
- 14 maggio – Mandela’s Dream: formazione aperta che intreccia linguaggi contemporanei, dall’avant-garde jazz al pop, dal rock al jazz sudafricano;
- 28 maggio – Claudia Mastrangelo Quartet: inaugura la sezione “Giovani bassisti italiani”, che il festival intende rendere un appuntamento stabile;
- 11 giugno – VMV Trio: presenta il progetto “The Search on Meaning”;
- 21 giugno – More in the Sky 4tet, guidato da Roberto Ottaviano, con il concerto “Trane & Miles”;
- 9 luglio – Bruno Montrone Trio con “Unaware Beauty”;
- 23 luglio – Antonello Losacco Trio con il progetto “That Impossible Color”, arricchito dalla partecipazione del sassofonista Michael Rosen, tra i più apprezzati della scena italiana ed europea.
Luoghi dei concerti
I concerti si terranno nel borgo antico di Casamassima (BA), noto come “Paese Azzurro”, in Piazza Delfino. L’appuntamento del 23 luglio si svolgerà invece nell’atrio del Castello Caracciolo di Sammichele di Bari, a testimonianza della volontà del festival di creare connessioni culturali tra territori limitrofi.
Biglietti
I biglietti sono disponibili:
- online sul sito ufficiale maximajazzfest;
- presso il botteghino di AncheCinema.