Salvo Cataldo pubblica il nuovo album “Terra Bruciata”

Salvo Cataldo torna con il nuovo album “Terra Bruciata”, muovendosi con il passo lento di chi attraversa il Cilento a cuore aperto, guidato da sentieri antichi, ricordi e profumi di una vita intera.

“Terra Bruciata” è il secondo lavoro del cantautore, nonché il primo scritto e arrangiato interamente in Cilento dopo 25 anni trascorsi al Nord, tra Milano e Varese.

L’album è composto da otto tracce che intrecciano blues, country rock e sonorità acustiche. Otto storie che raccontano una vita autentica, attraverso liriche intense, viaggi e trasformazioni personali.

Si passa dai ricordi di chi è partito in cerca di fortuna, evocati in “Bulgheria”, alla storia d’amore che attraversa le colline cilentane fino al mare nella title track “Terra Bruciata”. Dall’amore complesso e doloroso di “Non è un gioco” alle fragilità e crisi interiori raccontate in “Fragile”.

Il viaggio prosegue con “Prendila così”, un invito a volersi bene e vivere il presente; “CSN”, ritratto leggero e vivace del Cilento, delle sue persone e delle sue storie; e “Sorella”, un brano di gratitudine dedicato a chi ha sostenuto l’artista nel suo percorso. Chiude il disco “Un’Avventura”, in cui un amore totalizzante prende forma grazie anche al featuring di Luca Marino e al contrabbasso di Melissa Corò.

All’uscita dell’album seguirà un tour di presentazione che coinvolgerà, oltre ai musicisti del disco, diverse realtà del territorio cilentano, tra cui Cammino di San Nilo, il Comune di Ottati, Borgo San Severino, Moro della Molpa, il Castello di Roccagloriosa, Ci Passi 2026, Vibra in cammino e la Fondazione Alario.

Video del brano “Prendila così”

Cenni biografici

Salvo Cataldo è un cantautore originario del Cilento. Nel 2021, grazie alla vittoria del festival OpenLab Songwriter Edition, registra il brano “Amaro”, primo passo di un percorso musicale che fonde rock e country in una chiave originale per la scena italiana.

Nel 2022 raggiunge la finale di Sanremo Rock. Il 16 maggio 2023 pubblica il suo primo album, “STORIE”, che include due brani dedicati al Cilento e collaborazioni con Matteo Becucci (vincitore di X Factor e vocal coach di Tale e Quale Show) e Luca Marino (Sanremo 2010). Dopo un grave infortunio che lo ha costretto a fermarsi per tutto il 2025, nel 2026 torna con “Terra Bruciata”, segnando una nuova fase del suo percorso artistico.