POMIGLIANO JAZZ 2025 | Nubya Garcia nella cornice suggestiva delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile

Domenica 20 luglio, per la XXX edizione di Pomigliano Jazz, la suggestiva cornice delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile ha accolto Nubya Garcia, una delle voci più audaci del jazz europeo contemporaneo. Con il suo quartetto – Lyle Barton al pianoforte, Max Luthert al contrabbasso, Sam Jones alla batteria – la sassofonista londinese ha offerto uno spettacolo in equilibrio tra improvvisazione e impatto orchestrale.

Il concerto, anticipato dalle ambientazioni sonore curate dal dj Marco De Falco, ha subito creato un dialogo intenso con l’architettura antica, fondendo echi post‑bop, dub, soul e atmosfere afro‑caraibiche. Brani dal nuovo album Odyssey hanno risuonato insieme a estratti da Source, riportati sul palco in una versione più espansa e fisicamente avvolgente.

Garcia ha dimostrato rara presenza scenica: nei momenti di improvvisazione, il suo sax al contempo lirico e incisivo ha scosso l’ascoltatore, mentre il trio intrecciava trame poliritmiche.

Una performance che ha confermato la statura compositiva di Nubya, capace nell’occasione di trasformare uno spazio storico in un laboratorio sonoro contemporaneo.

Nubya Garcia

Domenica 20 luglio 2025

Cimitile, Basiliche Paleocristiane

Nubya Garcia sassofono

Lyle Barton pianoforte

Max Luthert contrabbasso

Sam Jones batteria