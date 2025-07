The Current War: il brano elettro-rock umoristico di Andrea Pizzo and The Purple Mice

Dopo aver viaggiato tra stelle, robot e transumanesimo, Andrea Pizzo and The Purple Mice tornano con un nuovo brano che unisce energia, ironia e storia: The Current War, in uscita il 19 luglio su tutte le piattaforme digitali.

Ispirato al celebre scontro tra Thomas Edison e Nikola Tesla, il singolo mette in scena una vera e propria guerra delle correnti… a colpi di synth, chitarre elettriche e battute fulminanti.

«“The Current War” è un brano elettro-rock dal tono ironico e teatrale. – spiega Andrea Pizzo, frontman dei Purple Mice – Ispirato ad una delle più grandi rivalità della storia della scienza, quella tra Edison e Tesla, riflette in modo giocoso sul rapporto tra ingegno, potere e vanità. È una canzone che accende la tensione, come un generatore pronto a esplodere, ma lo fa con leggerezza, ritmo e una buona dose di autoironia.

Un pezzo pensato per chi ama la tecnologia… ma anche le storie assurde che si nascondono dietro le invenzioni che oggi diamo per scontate.»

Il nuovo brano dei Purple Mice è accompagnato anche dal videoclip disponibile su Youtube sul Canale del gruppo.

Guarda il video ufficiale:

«Il video – conclude Pizzo – è una rievocazione storica d’atmosfera, ambientata alla fine dell’Ottocento, in un’epoca in cui la scienza non era solo progresso, ma anche spettacolo, conflitto e giudizio.

Tra processi morali, invenzioni clamorose e prime pagine gridate per strada, emerge Tesla, figura spesso celebrata e dimenticata insieme.»

The Current War è quindi un omaggio ai visionari del passato, riletti con lo stile unico dei Purple Mice: un mix di retrofuturismo, sarcasmo pop e pura passione per la conoscenza.

Ascolta su Spotify:

Un pezzo elettro-rock potente e divertito, dove la scienza incontra lo spettacolo e l’assurdo prende la scossa.

Il singolo The Current War è disponibile sulle migliori piattaforme di streaming musicale: ascoltalo, condividilo, elettrizzati!

Social e Contatti

Chi sono Andrea Pizzo and The Purple Mice

Andrea Pizzo and The Purple Mice è un progetto musicale e narrativo che mescola scienza, fantascienza, filosofia e rock. Fondato da Andrea Pizzo con un collettivo artistico di collaboratori, il gruppo è noto per la sua produzione indipendente, i video creativi e i testi che raccontano visioni del futuro. Il loro stile fonde prog, rock elettronico e sinfonico, con influenze che vanno da Queen a Vangelis, da Muse ai Pink Floyd.