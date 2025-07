“Non è stagione” è il nuovo singolo di Ambra Di Marte

Disponibile su tutte le piattaforme digitali venerdì 18 luglio 2025 il nuovo singolo della cantautrice Ambra Di Marte dal titolo “Non è stagione”. Non è stagione per un brano che è una ballad che ti strappa il cuore (non è stagione per una ballad in generale). Non è stagione per un brano suonato e registrato dal vivo con un quartetto d’archi. Non è stagione per parlare di un dolore così grande, ma dopotutto non è mai stagione quando ci viene strappato qualcuno di importante. E così Ambra Di Marte sceglie con coraggio di concentrarsi sulle sue esigenze musicali, ascoltare il dolore che ha da raccontare e dargli spazio nella sua produzione musicale, nonostante non sia la stagione adatta, perché quando un brano parla di una cosa così vera non c’è stagione che tenga.

Scopri il brano su SPOTIFY

Autore: Ambra Di Marte

Arrangiatore: Edoardo Forese

Produttore: Cristopher Bacco

BIO:

Ambra Di Marte è una cantautrice e performer che da qualche anno si è inserita nel panorama emergente italiano con il suo sound pop-rock di ispirazione british, la sua voce calda dalle sfumature soul e i suoi testi sinceri. Impegnata in tematiche sociali e legate ai diritti umani, cerca di trasportare questa sua anima nella sua musica. Nei suoi brani ama raccontare le proprie esperienze di vita perché vive la musica come unica grande via per raccontare la verità: scrive il suo primo brano come lavoro personale di percorso di uscita da una brutta malattia e da allora diventa per lei indispensabile raccontarsi nei suoi inediti. Nel 2024 pubblica “Smeraldo” il suo primo album.

Instagram

Facebook

YouTube

TikTok