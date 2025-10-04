Leo Rizzuto emoziona con “Senza dire una parola”, il nuovo singolo che unisce anima e musica

Esce oggi, 4 ottobre 2025, il nuovo singolo di Leonardo Rizzuto, in arte Leo Rizzuto, intitolato «Senza dire una parola».

Un progetto studiato e realizzato su misura per l’artista, frutto del lavoro congiunto di GMP Music di Michel Pequet e dello staff di Eventi e Management Italia, guidato dal Maestro e direttore artistico Massimo Galfano.

Il brano è distribuito da Virgin Music / Universal, un traguardo di grande prestigio che segna un momento fondamentale nella carriera di Leo Rizzuto e di tutto il team che lavora costantemente al suo fianco.

Oltre al singolo, «Senza dire una parola» è accompagnato da un videoclip ufficiale, girato e prodotto da Eventi e Management Italia, disponibile su Youtube

Un brano che parla d’anima e connessione

«Senza dire una parola» racconta l’incontro tra due anime affini, che si riconoscono e si comprendono senza bisogno di parole, social o schermi.

È un invito a riscoprire la forza di uno sguardo, di un silenzio condiviso, di quel legame autentico e profondo che nasce dall’essenza stessa dell’essere umano.

La storia artistica di Leonardo Rizzuto

Nato in Belgio da genitori italiani, Leonardo Rizzuto cresce circondato dalla musica. Sin da bambino è affascinato dai grandi miti degli anni ’60 e ’70: Beatles, James Brown, Frank Sinatra, Michael Jackson, Ray Charles, Mike Brant, Lucio Battisti, Adriano Celentano, Toto Cutugno, Eros Ramazzotti.

A soli 12 anni canta i grandi successi alle feste locali e muove i suoi primi passi sul palco. Nel 2002 entra in un gruppo regionale come cantante solista e, l’anno successivo, apre i concerti di Carmelo Zappulla in Germania e Belgio. Poco dopo interpreta «Vivo per lei» in duetto con Hélène Segara, e continua a esibirsi su palchi prestigiosi come il Théâtre Royal di Mons e Charleroi, spesso accompagnato dalla big band New Beats Band.

Nel 2017 partecipa come artista Guest alla crociera «Âge tendre et tête de bois», organizzata da Manu Voyages, dove condivide la scena con Claude Barzotti, Sheila e Dave.

Il 2023 segna una svolta: Leo viene notato dall’agenzia GMP Live Music Event Paris e dal manager Michel Pequet.

A febbraio 2024 apre i concerti di Aleandro Baldi e Paolo Vallesi in Belgio, e a marzo vola a Napoli per registrare il suo primo brano inedito «In ogni luogo», scritto da Francesco Cardillo e realizzato con la collaborazione di Mario Guarini, bassista di Claudio Baglioni. Nello stesso anno incide altri due brani inediti.

Nell’estate 2025 rappresenta il Belgio al festival internazionale «Voci dal Mediterraneo» a Pantelleria (poi trasmesso anche su Canale Italia e Sky 913), dove riceve due riconoscimenti da una giuria composta da Kikko Palmosi (produttore di Laura Pausini, Giorgia, Modà, Il Volo), Antonio Tortolano (The Voice, X-Factor, Amici) e Marcello Balestra (Warner).

Con l’uscita di «Senza dire una parola», la firma con Virgin Music / Universal e la costante collaborazione con GMP Music ed Eventi e Management Italia, Leo Rizzuto conferma il suo talento e la sua capacità di emozionare, affermandosi come una delle voci più autentiche e interessanti della scena musicale italo-belga.

