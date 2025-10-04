“Nessuno sa più perchè” è il nuovo singolo di Gabylo

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 3 ottobre 2025 il nuovo singolo di Gabylo dal titolo “Nessuno sa più perché”. Il cantautore ligure, lucano d’origine, torna all’inizio di questo tiepido autunno con un brano che affronta la condizione della solitudine e che celebra la ventata di spensieratezza portata dai legami più autentici. Non a caso, tra gli autori del pezzo figura anche un carissimo amico d’infanzia di Gabylo: Alfonso Cavassa.

“Lo stress facilmente ci fa perdere la pazienza. Si litiga per delle sciocchezze, col tempo si diventa più esigenti e meno tolleranti, e talvolta è più semplice condividere la spensieratezza anziché fare dei discorsi troppo profondi… ma se qualcuno può farlo con noi allora abbiamo trovato un amico che ti fa passare tutto il malessere. E io l’ho ritrovato e proprio lui, l’autore del brano: Alfonso Cavassa, amico d’infanzia dalle scuole elementari.” (Gabylo) Scopri il brano su SPOTIFY

Etichetta: Lotus Music Production della Repubblica di San Marino Produttore: Piermatteo Carattoni Management: Silvia Alpini Videomaking: Andrea Parolo Autore principale del brano, musica e testo: Alfonso Cavassa Riarrangiato da Piermatteo Carattoni Stesura del testo in collaborazione di Mauro Fuggetta e Piermatteo Carattoni BIO

Mauro Fuggetta, nome d’arte GABYLO, è nato a Sestri Levante, in provincia di Genova. Figlio degli anni ’60, è cantautore e interprete di matrice rock e suona per decenni generi musicali come new wave, hard rock, heavy metal, ma anche pop, dance e musica leggera. Gabylo ha fatto parte di numerosi gruppi nel corso della sua carriera, partecipando anche a tour e concorsi musicali. In questo panorama musicale piuttosto affollato, le sue ispirazioni si sono rivolte più recentemente a una musica più leggera, con l’inizio del suo progetto solista.

