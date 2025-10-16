Kasy torna con un album maturo e autentico: “Dove Cadono gli Dei”

C’è un momento, per chi fa musica, in cui le note smettono di essere solo suoni e diventano un modo per capire se stessi. È come attraversare una tempesta e, all’improvviso, vedere un raggio di luce che apre la strada verso qualcosa di nuovo.

Da questa consapevolezza nasce “Dove Cadono gli Dei” (Cruisin’ Records), il nuovo album di Kasy, in uscita il 17 Ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio: un progetto che parla di vita vera, di cadute e rinascite, e di quella voglia di riscoprirsi ogni volta, anche quando sembra impossibile.

L’album sarà presentato ufficialmente la sera del 16 Ottobre al Delorean Pub di Castellarano (RE) e poi in una serie di live nei club italiani, con il supporto di Cruisin’ Records e Cruisin’ Management.

Il cantautore emiliano costruisce un mosaico dove le tessere sono emozioni, paure, sogni e coraggio. Ogni brano rappresenta una tappa di un viaggio fatto di perdite e ripartenze e di momenti in cui ci si smarrisce per poi ritrovarsi.

Il titolo stesso, “Dove Cadono gli Dei”, evoca un luogo simbolico, in cui gli ideali vacillano e l’essere umano si ritrova nudo di fronte alle proprie contraddizioni.

Le canzoni si muovono su coordinate pop cantautorali moderne, arricchite da elementi urban ed elettronici che donano freschezza e contemporaneità al suono.

Si alternano brani intimi e introspettivi, come “La Calma e la Pace” o “Lacrima”, a pezzi più diretti e radiofonici, come “Non è Facile” e “Contro di Me”.

Tra i momenti più intensi spiccano “Maledetta Musica”, un dialogo sincero con la propria arte, e “Ritoccare”, dedicata al nonno, dove la ricerca di senso si intreccia con il desiderio di aggiustare le imperfezioni della vita.

A livello sonoro, l’intero lavoro si distingue per una produzione elegante e curata, firmata da Roberto Mennuti (Keynoise).

La voce di Kasy, calda ed espressiva, si muove tra arrangiamenti bilanciati e un mix cristallino, dove convivono chitarre acustiche, synth delicati e ritmiche urban.

Il mastering realizzato a Los Angeles dona uniformità e potenza al suono, mantenendo però un respiro naturale e una dinamica viva, che rende ogni brano autentico e coinvolgente.

Il risultato è un album vivo, sincero e profondamente umano, che arriva dritto al cuore di chi ascolta.

Con “Dove Cadono gli Dei”, Kasy conferma la sua maturità artistica e si afferma come una delle voci più autentiche e promettenti del nuovo cantautorato urban italiano.



Chi è Kasy?

Kasy, nome d’arte di Andrea Casini, è un cantautore e produttore classe 2001, nato a Scandiano e cresciuto a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia.

Fin da bambino ha trovato nella musica il suo linguaggio più autentico: come lui stesso ama dire, “non l’ho scelta io, è lei che ha scelto me”.

Artista eclettico e curioso, Kasy ama fondere generi e culture diverse, muovendosi tra pop d’autore, elettronica e sonorità urban. Scrive canzoni d’amore, di vita e di introspezione, alternando realtà e sogno, passato e desiderio. Nei suoi testi emerge la ricerca continua di equilibrio, spesso espressa come un dialogo interiore con sé stesso, un modo per trovare risposte attraverso la musica.

Sul palco, Kasy si trasforma: la tensione si dissolve e restano solo emozioni, energia e connessione con il pubblico. È lì che la sua musica prende vita, sincera e viscerale, in un dialogo diretto con chi ascolta.

Con il nuovo album “Dove Cadono gli Dei”, in uscita il 17 ottobre, Kasy racconta un percorso di crescita, cadute e rinascite, fondendo scrittura d’autore, pop elettronico e influenze urban.

Una voce nuova e autentica del cantautorato italiano contemporaneo, capace di trasformare la musica in un atto di verità e di coraggio.

