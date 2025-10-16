MONCALIERI JAZZ 2025 – dal 25 ottobre al 9 novembre

Moncalieri Jazz si terrà dal 25 ottobre al 9 novembre 2025, confermandosi tra i festival più longevi e attesi della scena musicale italiana.

La città di Moncalieri il 25 ottobre diventerà un palcoscenico diffuso per la tradizionale Notte Nera – Jazz a Corte.

Si esibiranno più di cento musicisti in diciotto concerti originali (oltre otto ore di musica ininterrotta) tra cortili, piazze, vie e locali del centro storico.

La serata sarà animata anche dall’energia contagiosa delle marching band Funk Off e Fantomatik Orchestra.

La città di Torino ospiterà il grande evento del 26 ottobre all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini”. Sul palco, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Steven Mercurio, accompagnerà Gianluca Guidi in un raffinato omaggio a Frank Sinatra.

Gli altri eventi

Le serate musicali del Festival si svolgeranno alle Fonderie Teatrali Limone dal 6 al 9 novembre, con un programma ricco di progetti esclusivi e ospiti internazionali.

Tra i protagonisti:

il quartetto di Leonardo Sestilli , giovane musicista neurodivergente che incarna la forza inclusiva del jazz;

, giovane musicista neurodivergente che incarna la forza inclusiva del jazz; il travolgente Nico Gori Swing 10tet ;

; l’incontro tra Cesare Picco e Gloria Campaner in un omaggio poetico a Keith Jarrett ;

e in un omaggio poetico a ; il nuovo progetto Big Mama Legacy di Gegè Telesforo ;

di ; il percorso corale di Albert Hera con il Coro di Procida ;

con il ; il chitarrista Osvaldo Di Dio con un intenso tributo a Pino Daniele ;

con un intenso ; e, per il gran finale, il giovane contrabbassista Viden Spassov, vincitore del Premio Buscaglione 2025, insieme al trio internazionale formato da Danilo Pérez, John Patitucci e Adam Cruz.

Il programma completo è disponibile qui

Informazioni prevendita biglietti:

I biglietti sono già disponibili in prevendita sul circuito Ticket.it al seguente link Moncalieri Jazz Festival, con possibilità di usufruire del Bonus Sostenibile: chi utilizzerà i bus navetta messi a disposizione dal Festival per ridurre l’impatto ambientale avrà diritto a uno sconto del 10% sul prezzo del biglietto.