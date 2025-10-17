Il pioniere dell’elettronica Martux_M torna a sorprendere con riconoscimenti internazionali e nuove date live in Italia con Danilo Rea

Acclamato come uno dei pionieri della musica elettronica italiana e internazionale, Martux_M attraversa un anno straordinario tra premi, commissioni internazionali e nuovi progetti dal vivo. La sua musica continua a ridefinire i confini tra acustico ed elettronico, rigore e libertà, improvvisazione e composizione, in un equilibrio raro tra ricerca sonora e poesia espressiva.

Fin dagli anni ’90, Martux_M (pseudonimo di Maurizio Martusciello), è una delle voci più originali della sperimentazione elettronica europea. Con il suo debutto su Staalplaat e una carriera che lo ha visto protagonista nei più prestigiosi palcoscenici del mondo – da Sonar (Spagna) a Mutek (Canada, Cile, Argentina), dal Romaeuropa Festival alla Biennale Musica di Venezia, fino al Lincoln Center di New York, al Museo MAXXI e al Wired Next Fest – Martux_m ha costruito un linguaggio personale, capace di fondere l’intelligenza del suono con la sensibilità della materia.

Compositore, produttore, performer, Martux_M ha collaborato con alcuni dei più importanti protagonisti della musica contemporanea: Giorgio Battistelli, Arto Lindsay, Enrico Ghezzi, Eivind Aarset, Michiko Hirayama, Wolfgang Fuchs, MEV (Musica Elettronica Viva), Nils Petter Molvaer, Markus Stockhausen, Tim Hodgkinson e, in ambito jazz, Danilo Rea, Jon Hassell, Terje Rypdal, Jon Balke, Anja Lechner, Miki N’Doye, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, e Francesco Bearzatti.

Con oltre venti pubblicazioni discografiche su etichette come Label Bleu, Metamkine, Auditorium Parco della Musica Records, 12k, Line e Sony, la sua traiettoria artistica si colloca in quella zona di confine in cui la musica elettronica diventa arte sonora, esperienza sensoriale e pensiero in movimento.

Non sorprende, quindi, che nel 2024 arrivi una nomination ai prestigiosi Premios María Guerrero per il progetto Genesis (o Genesis Revisited) realizzato insieme a Danilo Rea, e una commissione prestigiosa dal Centro Cultural Kirchner di Buenos Aires per la nuova opera Equilibrium, per musica elettronica e orchestra sinfonica, in debutto nel dicembre 2025. Due riconoscimenti che consacrano ulteriormente Martux_m tra i protagonisti del contemporaneo sonoro internazionale.

Il ritorno live in Italia special guest di Danilo Rea

Dopo i successi internazionali, Martux_m torna in Italia con diverse date per progettare nuovi progetti musicali e per alcune date speciali come special guest di Danilo Rea nel bellissimo “Sakamoto & Me”: un omaggio visionario al grande Ryūichi Sakamoto, in cui il pianoforte lirico di Rea incontra l’elettronica rarefatta e profonda di Martux_M. Un dialogo tra mondi diversi mondi – video, jazz, improvvisazione, memoria e sperimentazione, che si traduce in una performance intensa e contemplativa. Le prossime date: il 18 ottobre 2025 al Teatro Zancanaro di Sacile (Pordenone) e il 14 novembre 2025 al Teatro Ristori di Verona.

