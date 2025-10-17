James Senese Band Live a Vibonati (SA)

Minato ma non ancora domato dai problemi di salute che lo avevano colpito nei mesi passati il vecchio leone James Senese ha affrontato il suo pubblico affezionato con la consueta grinta e professionalità.

Nonostante i segni visibili delle recenti sofferenze James, affiancato dai fedelissimi Rino Calabritto, Fredy Malfi ed Alessio Busanca, ha incantato come sempre il pubblico con la genuinità del jazz mediterraneo delle sue canzoni e la magia del suo sax.

Solo un’ulteriore recentissima complicazione delle sue condizioni di salute è riuscita ad allontanare James Senese – ma, siamo certi, solo temporaneamente – dal palco dove i suoi affezionati fans attendono impazienti il suo ritorno.

James Senese Band

Vibonati (SA) – 2 agosto 2025

James Senese (Sax e Voice)

Rino Calabritto (Bass)

Alessio Busanca (Keyboards)

Fredy Malfi (Drums)