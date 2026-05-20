Jazz Open Modena : Jean-Michel Jarre, Luca Carboni e altri (dal 13 al 18 luglio)

Il festival Jazz Open di Modena, con la presenza di artisti del calibro di Jean-Michel Jarre, Luca Carboni e molti altri musicisti straordinari, si conferma come uno degli appuntamenti più importanti dell’estate 2026.

Per una settimana, la città si trasformerà in un grande palco a cielo aperto dedicato alla musica: dal jazz al pop, dal soul all’elettronica. Gli eventi si svolgeranno nelle location simbolo di Modena: Piazza Roma (nel cuore del centro storico) e Il Baluardo (spazio dedicato al jazz).

Nato a Stoccarda sotto la direzione artistica di Jürgen Schlensog, il festival è diventato negli anni un punto di riferimento tra i grandi festival estivi europei grazie alla formula “Jazz and Beyond”, capace di abbracciare generi e sonorità differenti.

Programma concerti di Jazz Open Modena:

Lunedì 13 luglio

Diana Krall & Gregory Porter , Emma Smith

( vedi anche Diana Krall & Gregory Porter al Jazz Open Modena 2026)

& ( vedi anche Martedì 14 luglio

Moby & Art School Girlfriend , Francesca Tandoi

, Mercoledì 15 luglio

Parov Stelar & Meute , Andrea Sabatino

, Giovedì 16 luglio

Jamie Cullum & Joss Stone , Mammal Hands

, Venerdì 17 luglio

Luca Carboni , Aaron Parks

, Sabato 18 luglio

Jean-Michel Jarre , Hervé Samb & Band

1 of 12

Informazioni.

Per ulteriori dettagli: JAZZ OPEN

I biglietti del festival sono disponibili sia sulla biglietteria ufficiale di Jazz Open sia sul circuito Vivaticket