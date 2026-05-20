Jazz Open Modena : Jean-Michel Jarre, Luca Carboni e altri (dal 13 al 18 luglio)

di
Orlando Battipaglia
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jazz open modena

Il festival Jazz Open di Modena, con la presenza di artisti del calibro di Jean-Michel Jarre, Luca Carboni e molti altri musicisti straordinari, si conferma come uno degli appuntamenti più importanti dell’estate 2026.

Per una settimana, la città si trasformerà in un grande palco a cielo aperto dedicato alla musica: dal jazz al pop, dal soul all’elettronica. Gli eventi si svolgeranno nelle location simbolo di Modena: Piazza Roma (nel cuore del centro storico) e Il Baluardo (spazio dedicato al jazz).

Nato a Stoccarda sotto la direzione artistica di Jürgen Schlensog,  il festival è diventato negli anni un punto di riferimento tra i grandi festival estivi europei grazie alla formula “Jazz and Beyond”, capace di abbracciare generi e sonorità differenti.

Programma concerti di Jazz Open Modena:

  • Lunedì 13 luglio
    Diana KrallGregory Porter , Emma Smith
    ( vedi anche Diana Krall & Gregory Porter al Jazz Open Modena 2026)
  • Martedì 14 luglio
    Moby & Art School Girlfriend, Francesca Tandoi
  • Mercoledì 15 luglio
    Parov Stelar & Meute, Andrea Sabatino
  • Giovedì 16 luglio
    Jamie Cullum & Joss Stone, Mammal Hands
  • Venerdì 17 luglio
    Luca Carboni, Aaron Parks
  • Sabato 18 luglio
    Jean-Michel Jarre, Hervé Samb & Band

 

Informazioni.

Per ulteriori dettagli:  JAZZ OPEN

I biglietti del festival sono disponibili sia sulla biglietteria ufficiale di Jazz Open sia sul circuito Vivaticket