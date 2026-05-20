La canzone di “Ghost” prima di “Ghost”: De Curtis rilegge “Unchained Melody” partendo dal film del 1955

Prima di diventare, nell’immaginario collettivo, la canzone d’amore di Ghost, “Unchained Melody” raccontava la prigionia. Prima della scena entrata nella memoria del cinema romantico, prima della consacrazione mondiale nella voce dei The Righteous Brothers, prima di diventare una delle melodie più iconiche e celebri del Novecento, quel brano nasceva da un film carcerario del 1955, Unchained, e portava già nel titolo una contraddizione folgorante: una “melodia senza catene” scritta per raccontare un uomo separato dalla donna che ama, mentre il desiderio di tornare da lei si scontra con l’impossibilità di farlo.

Da questa origine, spesso rimasta in secondo piano rispetto alla fortuna cinematografica planetaria del brano, prende forma la nuova versione di De Curtis, artista, speaker radiofonico e producer con un percorso ventennale legato alla radio, alla dance e alla produzione discografica. Dopo “Cartoline”, progetto autobiografico in cui aveva raccontato un amore nato prima della mediazione digitale, l’artista pistoiese di origine srilankese torna a misurarsi con il tema della distanza, ma questa volta lo fa entrando in una delle canzoni più amate e reinterpretate della storia della musica popolare mondiale.

Pubblicata da Smilax Publishing e Boing 997 Records, la sua “Unchained Melody” non è un semplice omaggio, né un esercizio di stile su un classico già scolpito nella memoria di più generazioni. È, piuttosto, una ricostruzione totale: un lavoro di arrangiamento, visione sonora e interpretazione che riparte dalla versione resa celebre nel 1965 dai The Righteous Brothers, per portarla dentro un linguaggio contemporaneo senza tradirne la profondità emotiva originaria.

Per De Curtis, il punto non era “rifare” una canzone famosa, ma domandarsi che cosa resti, oggi, di una melodia che ha attraversato il cinema, la radio, la cultura popolare e l’immaginario sentimentale di milioni di persone, continuando a parlare a epoche diverse ma custodendo la stessa forma di esilio sentimentale: l’attesa di chi ama qualcuno che non può raggiungere.

Scritta da Alex North e Hy Zaret, “Unchained Melody” viene composta per Unchained, film del 1955 ambientato nel contesto della detenzione. Il testo non contiene mai la parola “unchained”, eppure tutto il brano vive dentro quel desiderio, quello di liberarsi da una distanza, da un tempo che si allunga, da un’assenza che diventa insopportabile. La canzone non parla soltanto di amore, ma di separazione. Non racconta soltanto la nostalgia, ma la fatica di restare legati a qualcuno quando lo spazio, il tempo o la vita rendono impossibile il contatto.

Nel 1965, la versione dei The Righteous Brothers consegna il brano a una nuova stagione di popolarità. Nel 1990, Ghost lo trasforma definitivamente in un simbolo cinematografico: Patrick Swayze e Demi Moore, la scena del tornio, il confine tra i vivi e i morti, un amore che continua a cercare un varco anche quando amare significa restare accanto senza poter toccare. Da quel momento, “Unchained Melody” smette di appartenere soltanto alla storia della musica e del cinema, diventando una di quelle canzoni che non si ascoltano mai davvero da sole, perché portano con sé immagini, ricordi, stanze, persone.

De Curtis sceglie di introdursi in questa storia in punta di piedi, da una porta laterale, meno immediata e proprio per questo più interessante: quella della catena invisibile. Se il titolo parla di una melodia senza catene, il centro del brano sembra raccontare esattamente l’opposto. Un amore bloccato, un sentimento che non si consuma nella vicinanza, ma nella sua mancanza. Un desiderio che non può farsi abbraccio e, proprio per questo, diventa voce.

È qui che la rilettura di De Curtis trova il suo senso più compiuto. In Ghost, il protagonista resta prigioniero sulla terra in forma di spirito: vede la donna che ama, le è vicino, ma non può essere visto, ascoltato, toccato. È una condizione estrema, crudele, che amplifica il senso più segreto della canzone: amare qualcuno e non poterlo raggiungere. Esistere accanto a una persona e restare comunque separati da lei. Vivere dentro una distanza che nessuna volontà riesce a colmare.

Nella nuova versione, De Curtis lavora su questa impossibilità di contatto senza caricarla di enfasi, scegliendo una forma musicale attuale, ampia, capace di mantenere la linea melodica originale e, al tempo stesso, di farla respirare in una dimensione nuova. L’arrangiamento non cerca di cancellare la memoria del brano, ma di farla riaffiorare con un’altra luce: più vicina al suo percorso di producer, più coerente a una sensibilità sonora contemporanea, più aderente a un ascolto di oggi, abituato a muoversi tra nostalgia, cinema, elettronica, pop e canzoni che hanno superato il tempo per cui erano nate, diventando patrimonio comune.

La voce e il suono non inseguono la monumentalità dell’originale, ma provano a riportare il testo dentro una zona più intima, dove ogni elemento sembra confrontarsi con il vuoto lasciato dall’assenza. Il tempo che passa lentamente, il bisogno di sapere se l’altro appartenga ancora a quel legame, il desiderio che l’amore trovi una strada per tornare: tutto, in “Unchained Melody”, vive dentro una grammatica semplice e assoluta, ma proprio per questo difficilissima da attraversare senza cadere nella maniera.

De Curtis sceglie una strada personale: non replica, non forza, non rincorre la citazione. Entra nel brano con rispetto, ma anche con la necessità di dargli una nuova forma, come se quella melodia, dopo avere abitato il carcere, il cinema e la memoria pop, potesse oggi parlare anche di tutte le distanze contemporanee: quelle fisiche, quelle emotive, quelle che separano due persone pur tenendole formalmente vicine, quelle che trasformano l’amore in attesa, controllo, conflitto, domanda.

In questo senso, “Unchained Melody” arriva dopo “Cartoline” come un passaggio coerente. Se nel precedente progetto De Curtis aveva raccontato l’amore prima degli schermi, quando l’intimità passava dagli sguardi, dai corpi, dalle estati vissute senza filtri digitali, qui allarga il campo e affronta una forma di distanza ancora più radicale: quella in cui il desiderio non può tradursi in contatto, quella in cui l’amore resta vivo proprio perché non riesce a compiersi del tutto.

«Ho scelto di lavorare su “Unchained Melody” perché è una canzone che appartiene alla memoria di tutti, ma che spesso viene ricordata solo per la sua dimensione romantica – racconta l’artista -. A me interessava tornare alla sua origine, al suo legame con la prigionia, con la distanza che diventa una catena invisibile. Il titolo significa “melodia senza catene”, ma dentro il testo io ho sempre sentito un amore trattenuto, quasi imprigionato dall’impossibilità di raggiungere la persona amata. Anche in Ghost accade questo: lui è lì, vicino a lei, ma non può toccarla, non può farsi vedere, non può tornare davvero. Rifarla a modo mio significava provare a trasformare quel senso di impotenza in suono, mantenendo intatta la forza della melodia, ma vestendola con un arrangiamento che parlasse anche al presente.»

Con questa rilettura, De Curtis conferma una direzione artistica sempre più definita: partire da materiali istantaneamente identificabili, attraversarli con la propria esperienza di radio, produzione e club culture, e portarli in una forma che non si limiti al consumo immediato, ma provi a riaprire una storia. Dopo anni di lavoro tra microfoni, consolle, format radiofonici e produzioni orientate al clubbing, l’artista continua a spostare il baricentro verso una scrittura sonora più narrativa, in cui il brano non è soltanto una traccia da ascoltare, ma una vicenda da rileggere.

“Unchained Melody” diventa così un nuovo ponte tra epoche diverse: il cinema del 1955, la consacrazione pop del 1965, il ritorno planetario del 1990, l’ascolto contemporaneo. Una canzone nata per raccontare la prigionia, diventata il simbolo di un amore oltre la morte, oggi approda nel catalogo personale e professionale di un artista che sceglie di confrontarsi con un classico non per appropriarsene, ma per ricordare quanto alcune melodie continuino a cambiare significato ogni volta che qualcuno trova il coraggio di riascoltarle davvero.

Perché “Unchained Melody” non è soltanto una canzone d’amore: è una canzone sulla distanza, sull’attesa, sulla fedeltà a ciò che continua a chiamarci anche quando sembra irraggiungibile. E forse è proprio per questo che, dopo il carcere, dopo Ghost, dopo centinaia di versioni, continua ancora a parlarci e commuoverci, senza appartenere mai del tutto al passato.