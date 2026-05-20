Esce Lady Frisbee 13 canzoni in Acqua Dolce di Toni Melillo

Quando è un cane a restituirti la tua più intima creatività

Esce Lady Frisbee, l’ultimo lavoro discografico di Toni Melillo: denso dell’anima del cantautore e ricco dell’energia circolare di un lavoro dalla scrittura jazzy, che gode della preziosa produzione artistica di Joe Barbieri, colorato come un racconto che viaggia sui fotogrammi di un cinemascope: Lady Frisbee è un atto di amore e di riconoscenza, l’omaggio intimo e solare a Quartina, la cagnolina per la quale Toni ha lasciato il rumore della grande città per andare a vivere a bordo del Lago Maggiore. Là dove, sul filo della risacca di quelle acque, Toni ha ritrovato le note e i versi degli amori, degli incontri, dei pensieri che, lanciati sul volteggiare di un frisbee, sono tornati a trovarlo per prendere vita in tredici brani che, non a caso, il suo autore definisce “in acqua dolce”. Il disco esce per Microcosmo Dischi e vede la collaborazione di Sony Publishing. Ad accompagnare l’uscita dell’album il videoclip del brano Tachicardia che regala al pubblico i bei momenti in sala di registrazione con Toni, Joe e tutta la band.

“Lady Frisbee non è solo il mio ultimo disco – racconta Toni – è un vero atto d’amore. Un gesto di riconoscenza per Quartina, una cagnolina che è stata capace di ribaltare la mia vita come mai nessuno è riuscito a fare.”

Da un punto di vista musicale, l’album vede un più ampio spazio dato alle parti strumentali, ma soprattutto alle diverse influenze che nello scorrere del tempo si sono incontrate nell’anima e nelle orecchie dell’autore: dalla west-coast degli anni ’70, al sole di Bahia; dalla morbidezza del soul al soffio satinato del jazz, in un equilibrio sottile tra elettrico e acustico. “Volevo un disco che rispecchiasse pienamente il vissuto di questi anni. Ho cercato un suono con più colore, con un senso più corale. Meno intimo e più aperto. Dove la musica uscisse dalla mia casa e non fosse più confinata e cullata tra le sue mura.”

La produzione artistica, come si diceva, è di Joe Barbieri e nasce da una sintonia umana ed artistica radicata, coltivata, affinata e cresciuta negli anni. “Ho sempre pensato che nessuno come lui avrebbe mai potuto comprendere e rafforzare le mie pulsioni. Scelta diversa non c’era.”

La magia di un incontro

“Ero appena arrivato a Quarto di Pozzuoli per iniziare a registrare Il Mio Giardino (l’album precedente a questo, ndr). Dal terrazzo dov’ero vedevo una pioggia così fitta che toglieva ogni respiro alla luce. E di colpo arrivò lei, sembrava la voce di una papera. Scesi giù nel prato e solo a pochi passi più in là incontrai “Lady Frisbee”. Tre chili di pulci e pelo, venti giorni di vita senza fissa dimora.

Lady Frisbee è un gesto di riconoscenza per Quartina, grazie alla quale ho lasciato la caotica Milano per distendermi sulle sponde del lago Maggiore. E qui, a Stresa, piano piano di nuovo ho lasciato che la musica venisse trovarmi. Sono stati anni lenti e irripetibili. Dove ogni istante era lezione e gioia, passione e sorpresa. Per le nuove canzoni fu cosa facile, con la giusta calma hanno fatto tana. Fino a diventare quello che di più non avrei mai osato immaginare.”