JAZZ LIGHTS, BLUES SHADOWS è la mostra fotografica di Riccardo Piccirillo al Blue Turtle di Napoli

​Il Blue Turtle di Napoli ospita dal 15 marzo al 27 aprile 2025 la mostra fotografica “Jazz Lights, Blues Shadows” di Riccardo Piccirillo (RicPic). La raccolta presenta alcuni dei migliori scatti musicali realizzati dall’autore, includendo ritratti in studio, fotografie inedite e momenti tratti da esibizioni dal vivo.

In seguito al tutto esaurito del vernissage, è stata programmata una nuova data per incontrare l’artista il 16 marzo 2025 alle 16:30 presso il Blue Turtle Caffetteria, situato in Piazza Amedeo 16c, Napoli. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione. ​

Riccardo Piccirillo, fotografo napoletano, ha dedicato la sua carriera a immortalare l’essenza del jazz e del blues, catturando l’intensità e l’emozione di questi generi musicali attraverso la sua lente. La mostra offre agli appassionati l’opportunità di immergersi in un viaggio visivo che celebra la musica e la cultura jazz e blues.​

Il Blue Turtle, noto per la sua atmosfera accogliente e per la promozione di eventi culturali, rappresenta la cornice ideale per questa esposizione. Situato nel cuore di Napoli, il locale continua a distinguersi come punto di riferimento per gli amanti della musica e dell’arte.​

Per ulteriori dettagli e per prenotare la partecipazione all’incontro con l’artista, è possibile visitare la pagina ufficiale dell’evento.