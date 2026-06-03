“Il suono della notte” è il nuovo singolo di Giacomo Sebastiani

Dopo il debutto con il singolo d’esordio “Sparisci” il cui videoclip ha collezionato quasi 100.000 visualizzazioni su YouTube, l’imprenditore romagnolo Giacomo Sebastiani ritorna sulle scene musicali con una doppia uscita: un nuovo inedito dal titolo “Il suono della notte” e la cover di Lucio Battisti “I giardini di marzo”. Un vero e proprio 45 giri digitale, disponibile su tutti i principali store, preludio al primo album di inediti in uscita in autunno.

“Il suono della notte” è una fresca canzone dal sapore estivo e con un mood da dancefloor, mentre la celebre canzone scritta dal duo Battisti/Mogol, prende una nuova veste nella versione di Sebastiani, anche grazie ad una intro diversa e alla produzione e agli arrangiamenti di Nabuk (già collaboratore di artisti come Jovanotti, Giorgia, Pino Daniele e Gianni Morandi).

Imprenditore visionario e di successo, appassionato di motori, arte e design, Sebastiani ha da sempre avuto un forte legame con la musica sin da ragazzo: “Questo desiderio di suonare e di cantare, è sempre rimasto molto forte dentro di me e la Musica è un po’ la mia compagna di vita”. Poi, dopo i riconosciuti successi nel campo industriale, la battaglia con la peggiore delle malattie da cui Sebastiani ne esce vincitore e con una nuova visione nei confronti della vita e una rinnovata passione per la musica. Così, per mantener fede ad una promessa fatta ai suoi più cari amici durante la degenza, ecco nel 2021 l’iscrizione e la fortunata partecipazione a The Voice Senior (arrivando alle semifinali su oltre 4.000 partecipanti) in cui Giacomo comprese la forza della musica, soprattutto grazie alle centinaia di messaggi di ringraziamento che ricevette dopo la sua esibizione da parte di persone alle quali involontariamente aveva trasmesso speranza, gioia di vivere e voglia di guarire tramite il canto.

Il disco in arrivo, oltre che essere la realizzazione di un sogno inseguito sin da ragazzo, avrà anche uno scopo benefico, in quanto parte dei proventi sarà devoluto allo I.E.O. – Istituto Europeo di Oncologia di Milano.

Credits

Testi e Musiche: Giacomo Sebastiani

Produzione artistica: Nabuk

Giacomo Sebastiani: voce

Nabuk: arrangiamenti, keyboard, piano, archi, scrittura cori, bassi e chitarre.

Marco Dirani: basso

Matteo Monti: batteria

Emanuela Cortesi: cori

Registrato, mixato e masterizzato da Gianluca Lopresti presso Lotostudio di Filetto (RA)

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