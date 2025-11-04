Il Lennie Tristano di Aversa riparte con Peter Erskine & Friends

C’era grande attesa per il primo concerto della nuova stagione di concerti del Jazz Club Lennie Tristano di Aversa. Malgrado il sold out fosse stato annunciato già in prevendita, diversi appassionati in cerca di un ingresso last minute sono rimasti fuori dallo storico Teatro Cimarosa, praticamente esaurito in ogni ordine di posti.

Ad esibirsi la Peter Erskine & the Dr.Um Band feat. Mike Mainieri. Erskine è considerato una leggenda vivente della batteria non solo in ambito jazzistico, ma musicale tout court come dimostrano le sue numerose collaborazioni, tra le quali spiccano quelle con Steely Dan, Joni Mitchell, Pino Daniele (in “Passi d’Autore”).

Il progetto con la Dr.Um Band focalizza in particolar modo il periodo in cui Erskine è stato legato ai Weather Report e Steps Ahead, due delle più iconiche band di Jazz-Rock e Fusion.

“Steps into the Weather” propone un programma raffinato ed eseguito in maniera impeccabile per un set dalla durata di circa due ore di musica in cui la sinergia ed l’interazione dei musicisti ha avuto decisamente la meglio sui momenti solistici, con assoli mirati e brevi, mai eccessivi. Lo stesso Erskine si è posto al servizio dei suoi partner, mantenendo coesione ed unità ritmica ai vari brani eseguiti, ritagliandosi brevi assoli mai ridondati o autoreferenziali, ma pregevolissimi dal punto di vista timbrico e dell’inventiva. Sul palco con lui il valido Matthew Garrison al basso elettrico, figlio di Jimmy contrabbassista di John Coltrane, il vibrafonista Mike Mainieri splendido ottantasettenne (!) membro fondatore degli Steps Ahead, ed i fidi John Beasley e Bob Sheppard, rispettivamente a tastiere e sassofono, già compagni di avventura di Erskine nelle precedenti edizioni e prove discografiche della Dr. Um Band.

Il prossimo appuntamento del Jazz Club Lennie Tristano si terrà il 6 dicembre presso la chiesa di Sant’Antonio al Seggio che ospiterà il concerto Gospel di Volney Morgan & Simply Singer Choir.

Teatro Cimarosa di Aversa, 3 novembre 2025

Peter Erskine & the Dr. Um Band

Peter Erskine, batteria

John Beasley, pianoforte

Bob Sheppard, sax

Matthew Garrison, basso

Mike Mainieri, vibrafono