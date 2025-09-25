“Hawaii” è il nuovo singolo di Ramo, in uscita venerdì 26 settembre

Esce su tutte le piattaforme digitali venerdì 26 settembre 2025 per Ebim Records il nuovo singolo di Ramo, alter-ego artistico del cantautore melegnanese Stefano Ramelli. “Hawaii” nasce dalla collaborazione alla scrittura con Luca Sala e si presenta nella forma di una commovente ballata che affronta il tema dell’abbandono e del senso di mancanza che si prova verso chi non fa più parte della nostra vita. Un nuovo capitolo musicale con cui Ramo ci prende per mano e ci accompagna dolcemente alle porte dell’autunno, quando i ricordi diventano più vivi e certi vuoti si fanno sentire più forte.

“Ci saranno sempre degli spazi nella vita dove ci viene di pensare a qualcuno che ha fatto parte della nostra vita, che sia per una domanda o uno spazio vuoto.”

(Ramo)

Scopri il brano: https://lnk.to/ramohawaii



Brano scritto da Stefano “Ramo” Ramelli e Luca Sala

Prodotto da Luca Sala ed Emanuela Buongiorni per Ebim Records

Grafica e copertina di Sara Bepikoko

BIO:

Ramo (all’anagrafe Stefano Ramelli) è un cantautore melegnanese nato a Milano in una domenica di derby del ‘94. Si appassiona alla musica fin da piccolo: alle elementari, nonostante la sua significativa data di nascita, più che giocare a pallone con i suoi coetanei, preferisce stare a casa per ascoltare musica e comporre i primi brani. Con il passare del tempo, si fa sentire sempre di più l’esigenza di avere una band: ai tempi delle superiori arrivano i primi gruppi da musicista (chitarra, tastiere, armonica a bocca) e da paroliere. Dopo lo stop dalla band, con la quale ha calcato diversi palchi della scena underground milanese (le “Chiamate Perse”), decide di continuare il percorso come solista cominciando a studiare canto moderno e chitarra.

Il 29 settembre 2023 arriva il suo debutto discografico – forte della collaborazione con il produttore Antonio “Naba” Martini – con il singolo “Quella fotografia”, seguito da “Ricomincio da qui” e “L’ultimo bicchiere” (unico autoprodotto). Nel 2024 la pubblicazione dei singoli continua con “Ortoressia”, “Il futuro non è scritto”, “…E non c’è niente da”, “Una vita diversa” e dal singolo estivo “R-e.State a casa” seguito anche dalla versione remix pubblicata in feat. con il rapper URLODIMEZZANOTTE (David Patuano). Nella seconda metà del 2024 i singoli “Tossici”, “Chiedo aiuto!” e “…e se io non esistessi?” fanno da apripista all’uscita – a dicembre – del primo disco omonimo del cantautore. “Ramo” esce come doppio album in due versioni: la prima segue l’ordine dei capitoli della storia, la seconda l’ordine di uscita delle canzoni.

Nel 2025 dopo l’uscita di “Spaccami le ossa”, il singolo “Mostrare la felicità” segna l’inizio della collaborazione con il produttore Davide Tagliapietra (già produttore e chitarrista di Gianna Nannini, Tiziano Ferro, Max Pezzali). Il 23 Maggio esce il suo terzo singolo dell’anno, “Kukaa Karibu”, scritto assieme a Luca Sala (autore per Alessandra Amoroso, Eros Ramazzotti, Tiromancino ed Emma Marrone, per la quale firmò il brano vincitore di Sanremo 2012 “Non è l’inferno”) e pubblicato con l’etichetta Ebim Records di Emanuela Buongiorni. Il 25 Giugno esce “Veleno”, brano pop-punk che parla di dipendenze, pubblicato per UP Music con la produzione di Sabatino Salvati.

Alla fine dell’estate esce il nuovo brano in collaborazione con Luca Sala ed Ebim Records: “Hawaii”

https://linktr.ee/steramo94