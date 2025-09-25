Paolo Bonfanti (26 settembre) e Pacifico (2 ottobre) al Pem Festival 2025

PeM Festival – Parole e Musica in Monferrato – 20ª edizione

Il PeM Festival – Parole e musica in Monferrato, diretto da Enrico Deregibus, continua con molte date in programma. La rassegna piemontese, che unisce incontri, racconti e canzoni, coinvolge dieci comuni con capofila San Salvatore Monferrato

I prossimi appuntamenti musicali saranno con Paolo Bonfanti e Pacifico. Tutti, come sempre, a ingresso gratuito.

Venerdì 26 settembre – ore 21 – Teatro Verdi, Pontestura

Protagonista della serata sarà Paolo Bonfanti, uno dei più affermati bluesman e chitarristi europei. In un evento unico, interpreterà e racconterà una selezione di canzoni italiane a lui care, comprese alcune di sua scrittura.

Genovese, classe 1960, laureato al DAMS con una tesi sul blues, Bonfanti è stato frontman dei Big Fat Mama (1985–1990), tra i gruppi più importanti della scena rock-blues italiana. Ha pubblicato tredici album a suo nome e partecipato a numerose collaborazioni con artisti italiani e internazionali. Dal 2003 è parte dei Slow Feet, supergruppo con Franz Di Cioccio e Lucio Fabbri della PFM, e inizialmente anche Vittorio De Scalzi dei New Trolls.

Giovedì 2 ottobre – ore 21 – Teatro Comunale, San Salvatore Monferrato

Torna a casa il festival con un incontro/concerto insieme a Pacifico (Luigi “Gino” De Crescenzo). Musicista, autore e cantautore tra i più stimati in Italia, ha pubblicato sei album e un EP, dopo gli esordi nei Rossomaltese, band seminale della scena alternativa.

Nel corso della sua carriera ha scritto per grandi interpreti come Gianna Nannini, Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Adriano Celentano, Malika Ayane, Eros Ramazzotti, Zucchero, Giorgia, Antonello Venditti, Extraliscio e molti altri. Con l’ironia che lo contraddistingue, racconterà ad Enrico Deregibus episodi di questa lunga carriera e proporrà dal vivo alcuni brani.

Info:

info@pemfestival.it