BAREZZI FESTIVAL: TOM SMITH (Editors), SPIRITUALIZED, KING HANNAH, SOAP & SKIN, MÚM e tanti altri dal 13 al 16 novembre a Parma e provincia

La diciannovesima edizione del Barezzi Festival porta ancora una volta al pubblico i nomi più interessanti della musica internazionale insieme a preziose gemme del panorama italiano. Il festival conferma il suo spirito innovativo e in continua trasformazione, che ogni anno si rinnova, si espande e vibra di nuove energie. A rappresentarlo, il claim 2025: BRZZ – una brezza, un brivido, un’intuizione, un buzz.
Un cartellone musicale ricercato e originale, ospitato in location prestigiose e suggestive, capace di offrire al pubblico un’esperienza dal vivo unica: intima, coinvolgente e di qualità.
PROGRAMMA MUSICALE
Anteprima Barezzi Way
Gli appuntamenti speciali di avvicinamento al festival:
-
Mercoledì 15 ottobre – Teatro Valli, Reggio Emilia.
Direttamente da Londra arrivano i Kokoroko, collettivo musicale tra le realtà più influenti della nuova scena afro-jazz e soul britannica. Con la loro energia travolgente e il groove inconfondibile, presentano il nuovo acclamato album Tuff Times Never Last.
-
Domenica 19 ottobre – Conservatorio Giuseppe Verdi, Milano.
Vinicio Capossela celebra i 25 anni dall’uscita dell’album Canzoni a Manovella con un concerto speciale.
BRZZ – XIX edizione del Barezzi Festival 2025
-
Giovedì 13 novembre – Teatro Verdi, Busseto
Ore 20:30, concerto dei múm, band islandese che intreccia elettronica, voci eteree, glitch e campionamenti innovativi con strumenti tradizionali e non convenzionali, dando vita a sperimentazioni sonore suggestive e inconfondibili.
-
Venerdì 14 novembre – Teatro Regio, Parma
-
Ore 18: King Hannah
Duo di Liverpool formato da Hannah Merrick e Craig Whittle. Con il singolo Suddenly, Your Hand e l’album Big Swimmer, hanno conquistato pubblico e critica grazie a un indie-rock intenso, fatto di cantautorato immaginifico e chitarre incandescenti.
-
Ore 21: Tom Smith
Frontman degli Editors, presenta in anteprima il suo primo progetto solista con l’album There Is Nothing in the Dark That Isn’t There in the Light (in uscita il 5 dicembre), anticipato dai singoli Lights Of New York City e Life is For Living.
-
Ore 23 – Borgo Santa Brigida: Mille
Cantautrice e musicista dalla voce d’altri tempi e dalla grande forza espressiva. Sul palco porta il nuovo album Risorgimento.
-
-
Sabato 15 novembre – Teatro Regio, Parma
-
Ore 18: Soap & Skin
La musicista e produttrice austriaca Anja Franziska Plaschg presenta Torso, raccolta di cover che rivivono in chiave visionaria e introspettiva, con sonorità raffinate e mai scontate.
-
Ore 21: Spiritualized
Storica band inglese guidata da Jason Pierce. Con il decimo album Everything Was Beautiful confermano ancora una volta la straordinarietà del loro sound.
-
