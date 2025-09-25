BAREZZI FESTIVAL: TOM SMITH (Editors), SPIRITUALIZED, KING HANNAH, SOAP & SKIN, MÚM e tanti altri dal 13 al 16 novembre a Parma e provincia

Orlando Battipaglia
barezzi

La diciannovesima edizione del Barezzi Festival porta ancora una volta al pubblico i nomi più interessanti della musica internazionale insieme a preziose gemme del panorama italiano. Il festival conferma il suo spirito innovativo e in continua trasformazione, che ogni anno si rinnova, si espande e vibra di nuove energie. A rappresentarlo, il claim 2025: BRZZ – una brezza, un brivido, un’intuizione, un buzz.

Un cartellone musicale ricercato e originale, ospitato in location prestigiose e suggestive, capace di offrire al pubblico un’esperienza dal vivo unica: intima, coinvolgente e di qualità.

PROGRAMMA MUSICALE

Anteprima Barezzi Way

Gli appuntamenti speciali di avvicinamento al festival:

  • Mercoledì 15 ottobre – Teatro Valli, Reggio Emilia.
    Direttamente da Londra arrivano i Kokoroko, collettivo musicale tra le realtà più influenti della nuova scena afro-jazz e soul britannica. Con la loro energia travolgente e il groove inconfondibile, presentano il nuovo acclamato album Tuff Times Never Last.

  • Domenica 19 ottobre – Conservatorio Giuseppe Verdi, Milano.
    Vinicio Capossela celebra i 25 anni dall’uscita dell’album Canzoni a Manovella con un concerto speciale.

BRZZ – XIX edizione del Barezzi Festival 2025

  • Giovedì 13 novembre – Teatro Verdi, Busseto
    Ore 20:30, concerto dei múm, band islandese che intreccia elettronica, voci eteree, glitch e campionamenti innovativi con strumenti tradizionali e non convenzionali, dando vita a sperimentazioni sonore suggestive e inconfondibili.

  • Venerdì 14 novembre – Teatro Regio, Parma

    • Ore 18: King Hannah
      Duo di Liverpool formato da Hannah Merrick e Craig Whittle. Con il singolo Suddenly, Your Hand e l’album Big Swimmer, hanno conquistato pubblico e critica grazie a un indie-rock intenso, fatto di cantautorato immaginifico e chitarre incandescenti.

    • Ore 21: Tom Smith
      Frontman degli Editors, presenta in anteprima il suo primo progetto solista con l’album There Is Nothing in the Dark That Isn’t There in the Light (in uscita il 5 dicembre), anticipato dai singoli Lights Of New York City e Life is For Living.

    • Ore 23 – Borgo Santa Brigida: Mille
      Cantautrice e musicista dalla voce d’altri tempi e dalla grande forza espressiva. Sul palco porta il nuovo album Risorgimento.

  • Sabato 15 novembre – Teatro Regio, Parma

    • Ore 18: Soap & Skin
      La musicista e produttrice austriaca Anja Franziska Plaschg presenta Torso, raccolta di cover che rivivono in chiave visionaria e introspettiva, con sonorità raffinate e mai scontate.

    • Ore 21: Spiritualized
      Storica band inglese guidata da Jason Pierce. Con il decimo album Everything Was Beautiful confermano ancora una volta la straordinarietà del loro sound.

 

Biglietti disponibili su Posto Riservato