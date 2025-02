“Amici Amanti del Jazz” a Palazzo Caracciolo (NA)

L’evento “Amici Amanti del Jazz” è un viaggio musicale nel cuore di Napoli alla scoperta delle eccellenze del territorio

“Amici Amanti del Jazz” è una rassegna di concerti mensili, aperti al pubblico, che celebra la tradizione musicale internazionale con un’attenzione speciale al jazz. Gli eventi si svolgeranno a Napoli, nella splendida cornice di Palazzo Caracciolo Naples Hilton Affiliate, in via Carbonara. Ogni appuntamento sarà un’opportunità unica per immergersi in straordinarie sonorità jazzistiche, grazie alla presenza di artisti di fama mondiale. Il suggestivo chiostro del palazzo offrirà un’atmosfera magica, dove la magnificenza storica si fonderà con l’energia della musica contemporanea.

Il Programma degli eventi

19 marzo | ore 21:00 Daniele Pozzovivo Quartet & Paolo Iannarella

L’appuntamento vedrà sul palco il Daniele Pozzovivo Quartet insieme a Paolo Iannarella, sassofonista e flautista dalla carriera eclettica, che spazia dalla musica classica alla tradizione popolare del Sud Italia, fino al jazz. Il suo talento nell’improvvisazione regalerà al pubblico un’esperienza musicale unica.

16 aprile | ore 21:00 – Jerry Weldon Special Quartet

La rassegna ospiterà Jerry Weldon, uno dei sassofonisti più influenti della scena jazz internazionale. L’artista ha collaborato con le leggende della musica jazz quali Count Basie e Joe Henderson, la sua esibizione promette emozioni intense e autentico jazz d’autore.

15 maggio | ore 21:00 – Antonio Onorato

L’evento vedrà protagonista il chitarrista napoletano Antonio Onorato, noto per la sua fusione di jazz, rock e tradizioni musicali. Il suo stile unico e il suo tocco raffinato conquisteranno il pubblico in un viaggio musicale affascinante.

11 giugno | ore 21:00 – Trio di Elio Coppola & Joyce Elain Iuylle

A chiudere la rassegna sarà il Trio di Elio Coppola, virtuoso batterista napoletano, accompagnato dalla talentuosa Joyce Elain Iuylle. Una serata imperdibile per concludere in grande stile questa straordinaria stagione di concerti.

La Location di Palazzo Caracciolo

Il direttore della Caracciolo Hospitality Group Barbara Brunelli ha sottolineato l’importanza che riveste questa rassegna presso la location straordinaria di Palazzo Caracciolo:

“Palazzo Caracciolo è per noi non solo un luogo di grande tradizione, ma anche un simbolo della nostra missione di promuovere la cultura e la musica. Il nostro DNA musicale è parte integrante dell’identità dell’hotel, che vuole essere un punto di incontro per la cultura e un volano per il territorio. Siamo anche molto orgogliosi del nostro impegno verso la sostenibilità e il supporto alle realtà locali.”

Tutti gli eventi di “Amici Amanti del Jazz” sono aperti al pubblico con prenotazione, secondo la volontà di trasformare Palazzo Caracciolo in un punto di riferimento per la cultura musicale. Un’esperienza che va oltre l’ospitalità, offrendo un viaggio attraverso le sonorità contemporanee e le emozioni senza tempo del jazz.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

+39 338 566 97 70