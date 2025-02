Lewis Saccocci presenta “Inceptum” il 2 marzo alla Casa del Jazz (Roma)

Da domenica 2 marzo 2025, disponibile il nuovo disco Inceptum sulle piattaforme digitali e in copia fisica. Lo stesso giorno, alle 18:00, l’album sarà presentato ufficialmente in concerto alla Casa del Jazz di Roma

Dato alle stampe dall’etichetta Wow Records, Inceptum è il nuovo disco dell’organista jazz Lewis Saccocci, disponibile sulle piattaforme digitali e acquistabile anche in formato fisico da domenica 2 marzo. Lewis Saccocci è un giovane leone del jazz nazionale, pianista e organista di puro talento che si sta ritagliando uno spazio importante nel panorama jazzistico italiano grazie alle sue indubbie qualità. Questo suo nuovo capitolo discografico, che prevede l’uscita di due singoli, Il Prenestinato venerdì 21 febbraio e One for Sara venerdì 28 febbraio, consta di otto composizioni originali frutto della creatività di Saccocci, concepito in solco contemporary jazz.

Un CD da cui, in modo preponderante, emergono soluzioni melodiche, armoniche, ritmiche e timbriche ardite, scaturite da una profonda ricerca stilistica volta a una riconoscibilità; oltre a un ricco interplay che ne impreziosisce il valore. Ad accompagnare Lewis Saccocci in questo viaggio sonoro, due musicisti assai talentuosi: Enrico Bracco (chitarra) e Valerio Vantaggio (batteria). L’autore di Inceptum racconta la genesi e descrive il mood della sua nuova creatura discografica: «Inceptum significa inizio, ma anche progetto. Questo il titolo del mio nuovo lavoro, il primo in cui esploro le possibilità compositive ed espressive dell’organo Hammond. Il disco contiene otto brani originali, attraverso cui ho cercato vie espressive diverse, con uno strumento solitamente associato a sonorità più tradizionali in ambito jazzistico. In questo nuovo inizio, appunto inceptum, con me sono presenti musicisti di chiara fama quali Enrico Bracco alla chitarra e Valerio Vantaggio alla batteria». Domenica 2 marzo, alle 18:00, Lewis Saccocci presenterà il disco alla Casa del Jazz (Roma), ovviamente affiancato da Enrico Bracco alla chitarra e Valerio Vantaggio alla batteria. Una ghiotta occasione per assistere al concerto di un trio capace di coinvolgere il pubblico con una performance di notevole qualità.

Biografia Lewis Saccocci

Pianista jazz, organista jazz e compositore particolarmente interessante, Lewis Saccocci è un musicista dal futuro luminoso. Il suo stile, sempre supportato da un’ottima padronanza strumentale, si fonda su un contagioso vigore espressivo, inventiva armonica e improvvisativa, ricerca timbrica e inclinazione alla sperimentazione. Nato a Roma nel 1989, Saccocci inizia giovanissimo lo studio del pianoforte classico, si perfeziona presso il conservatorio Santa Cecilia di Roma dove si laurea “Cum Laude” in Pianoforte Jazz. Grazie al suo talento condivide palco e studio di registrazione con numerosi jazzisti di caratura nazionale e internazionale come Bruce Ditmas, Roberto Gatto, Gabriele Mirabassi, Fabrizio Bosso, Ettore Fioravanti, Franco Piana, Paolo Damiani, Marcello Rosa, Antonello Salis, Massimo Moriconi, Maurizio Giammarco, Robertinho De Paula, Reinaldo Santiago, Matthew Herbert, solo per elencarne alcuni. Inoltre, è presente in diversi e prestigiosi festival come Umbria Jazz, Roccella Jazz Festival, Pozzuoli Jazz Festival, Tuscia in Jazz, Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma, Maratea Jazz Festival, Bari in Jazz, Muntagninjazz, Piacenza Jazz Fest, Fara Music Festival e altri ancora.

PER INFO CONCERTO @ CASA DEL JAZZ:

