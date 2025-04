ALESSANDRO BIANCHINI

10/5

Birdbox Records

2023



Incuriositi dalle modalità di registrazione e dalla qualità delle produzioni dellaa seguito dell’ascolto del recente “Romantique Duniya” di Francesco Mascio , complice il patron Lorenzo Vella, abbiamo recuperato un precedente lavoro realizzato dall’etichetta laziale, l’esordio discografico di Alessandro Bianchini, “10/5”. Anche in questo caso non ce ne siamo per niente pentiti…

La scena jazz italiana guadagna una nuova e autorevole voce con il vibrafonista trentino Alessandro Bianchini, che presenta un lavoro raffinato e personale. L’opera si distingue per la scelta inusuale del vibrafono come guida del trio, uno strumento che dona lucentezza timbrica e nuove possibilità espressive all’insieme.

Bianchini, forte di una solida formazione che spazia dal rigore della musica classica fino alle libere improvvisazioni jazzistiche, plasma sette brani (cinque originali e due standard) con un linguaggio musicale maturo, che esprime equilibrio fra eleganza formale e slancio creativo.

Già dal titolo del disco è chiaro come la metrica abbia un ruolo centrale. La title track 10/5 è caratterizzata da una metrica insolita e vibrante, in cui il ritmo 5/4 crea un effetto dinamico e coinvolgente. Il brano rivela influenze del brasiliano Egberto Gismonti, fondendo una struttura ritmica complessa con linee melodiche chiare.

Il disco attraversa atmosfere diverse, passando dalla spiritualità evocativa di Song For Peace, ispirato al lirismo del celebre trio di Bill Evans e alle architetture bachiane, alla vitalità bop di Mud For Bud, omaggio esplicito a Bud Powell e Charlie Parker, in cui la storia del jazz rivive attraverso citazioni musicali raffinate.

Bianchini dedica estrema cura alle sfumature dinamiche, come per la scelta di utilizzare bacchette diverse a seconda del mood del brano, consapevole dell’impatto che questi dettagli hanno sul risultato finale. Si va dal tocco più soffice e ovattato nei passaggi più intimisti (ottenuto probabilmente con mallet più morbidi) a suoni più percussivi e cristallini nei momenti di maggiore energia. Il vibrafono di Bianchini sa essere di volta in volta vellutato e sognante, incisivo e scintillante, adattandosi alle esigenze espressive di ogni pezzo.

Interessante è la scelta timbrica di alternare vibrafono e marimba, specialmente evidente in Grazie Armando, tributo a Chick Corea, in cui i colori musicali variano dal caldo al cristallino, creando un affascinante gioco di contrasti. Da sottolineare inoltre la presenza vocale di Beatrice Sberna in Alice (oltre che nella title track), che conferisce all’album una dimensione lirica e intimista, ampliando ulteriormente la gamma espressiva del lavoro. ​La voce si integra con discrezione, quasi come uno “strumento aggiunto” che dialoga col vibrafono sullo stesso registro emotivo, contribuendo alla varietà dell’insieme senza snaturarne la coerenza.

Uno degli aspetti distintivi di “10/5” è sicuramente l’interplay tra i musicisti, reso possibile da una registrazione in presa diretta che cattura energia e spontaneità, permettendo al trio composto da Bianchini, Marco Micheli al contrabbasso e Simone Brilli alla batteria, di esprimere al meglio la loro naturale sintonia ritmica e musicale.

“10/5” rappresenta un esordio maturo e riuscito, che colpisce per la cura dei dettagli e la profondità delle intenzioni. Alessandro Bianchini dimostra non solo una solida padronanza tecnica dello strumento, ma anche una visione artistica ben definita. In un panorama musicale dove il vibrafono è spesso in secondo piano, Bianchini si pone in prima linea con un progetto coraggioso, ben calibrato e capace di emozionare, gettando solide basi per una promettente carriera artistica.

Musicisti:

Alessandro Bianchini, vibrafono e marimba​

Marco Micheli, contrabbasso​

Simone Brilli, batteria​

Beatrice Sberna, voce nel brano “Alice”​ e “10/5”

Tracklist:

01. Invitation – 6:49​

02. Song for Peace – 4:13​

03. Mud for Bud – 2:46​

04. 10/5 – 5:44​

05. Alice – 5:12​

06. Bud Powell – 3:56​

07. Grazie Armando – 4:20

Link:

Birdbox Records