Una peregrinazione immaginifica, tra estasianti sentieri narrativi, guidata da un apollineo e toccante afflato. “A Beautiful Story” è la nuova creatura discografica partorita da uno fra i più sensibili e raffinati contrabbassisti jazz e compositori italiani: Rosario Bonaccorso. Dino Rubino (flicorno), Enrico Zanisi (pianoforte) e Alessandro Paternesi (batteria) sono i tre fulgidi talenti scelti dal leader per questa sua nuova avventura. I dodici brani che formano la tracklist sgorgano dall’inesauribile e illuminata mente di Bonaccorso. A Beautiful Story, prima traccia del CD, è una ballad carezzevole e romantica, che tocca le corde del cuore. Il playing di Rubino è teneramente sussurrato, arioso, intensamente evocativo. Zanisi si esprime ponderando e scolpendo il suo eloquio con una rara finezza espressiva, sostenuto dal tappeto ritmico leggiadro e coloristico intessuto da Paternesi. Il caracollante andamento ternario di Come l’Acqua tra le dita è emozionalmente contagioso. L’incedere di Rosario Bonaccorso brilla per struggente cantabilità e mirabile senso melodico. Il flicornista cesella un sermone descrittivo, placido, adornato da alcuni improvvisi sprint cromatici. Storia di una Farfalla è una composizione immersa in un climax crepuscolare. Qui le dinamiche sono concepite con minuziosità, classe e saggezza. Da Minus One trasuda la passionale mediterraneità del quartetto. Il discorso improvvisativo di Zanisi è sgusciante. La musica è un potentissimo mezzo in grado di curare la vacuità interiore. “A Beautiful Story” riesce a colmare questo vuoto. Un disco giottesco, che rappresenta il pass per accedere al paradiso dei sensi.

Genere: Modern Jazz / Contemporary Jazz

Musicisti:

Dino Rubino, flugelhorn

Enrico Zanisi, piano

Rosario Bonaccorso, double bass

Alessandro Paternesi, drums

Brani:

01. A Beautiful Story

02. Come l’Acqua tra le dita

03. Der Walfish

04. Duccidu

05. My Italian Art of Jazz

06. This is for You

07. Storia di una Farfalla

08. Minus One

09. Tango per Pablo

10. Lulu’ e la Luna

11. Freddie

12. You Me Nobody Else

Pubblicata il 14/02/2017