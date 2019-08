Di Stefano Dentice

Auand Records, 2019

Atmosfere eteree, arricchite da sonorità cosmiche e armonie sopraffine, il tutto nel segno di una personale ricerca stilistica orientata verso la modernità. “Lilac For People” è la nuova creatura discografica partorita dalla ferace materia grigia della sensibile cantante e compositrice Francesca Gaza, coadiuvata in questa avventura da Jacopo Fagioli (tromba e flicorno), Francesco Panconesi (sax tenore), Federico D’Angelo (sax baritono e clarinetto basso), Luca Sguera (synth, pianoforte, piano elettrico ed elettronica), Lorenzo Pellegrini (chitarra), Alessandro Mazzieri (basso ed elettronica) e Mattia Galeotti (batteria). All’interno del CD figurano otto brani originali figli della fecondità compositiva di Francesca Gaza, eccezion fatta per Lilac (quinta traccia del disco) siglata da Sam Barnett e I Get Along Without You Very Well composizione autografata da Hoagy Carmichael. Il mood velatamente onirico di Strange Poet è di forte impatto. La cantante cesella dinamiche assai raffinate, congiuntamente a un’interpretazione calorosa, causativa. In Teach To Sing il climax è magnetico, impreziosito da inebrianti intarsi armonici. I Have Heard è un brano carezzevole, toccante. Qui Francesca Gaza brilla per gusto, grazia interpretativa e sagacia nell’emissione vocale. “Lilac For People” è un album lodevole per candore comunicativo e intensità emozionale, di rara eleganza, in cui Francesca Gaza e i suoi eccellenti sodali riescono brillantemente nel nobile intento di trasmettere un messaggio artistico profondo e generoso.

Genere: Contemporary Pop

Musicisti:

Francesca Gaza, voice

Jacopo Fagioli, trumpet and flugelhorn

Francesco Panconesi, tenor sax

Federico D’Angelo, baritone sax and bass clarinet

Luca Sguera, synth, piano, electric piano and electronics

Lorenzo Pellegrini, guitar

Alessandro Mazzieri, bass and electronics

Mattia Galeotti, drums

Brani:

01. Strange Poet

02.Almond Tree

03. Red Box

04. Teach To Sing

05. Lilac

06. I Get Along Without Very Well

07. Purity

08. I Have Heard

Link:

Auand Records

Pubblicata il 06/08/2019