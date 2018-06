CARLO UBOLDI - FELICE CLEMENTE

Di Stefano Dentice

Alessio Brocca Edizioni Musicali, 2018

Manifestare le proprie sensazioni e le proprie emozioni attraverso una genuinità e una generosità comunicative che lasciano il segno. “Introspective” è la nuova creatura discografica partorita da due sensibili jazzisti come il pianista Carlo Uboldi e il sassofonista Felice Clemente. Il CD consta di otto brani, di cui My Princess (“To Sara Lucia”) figlia dell’acume creativo di Clemente, mentre All Walking, Introspective (quarta traccia del disco) e Pantena scaturiscono dal vivido estro di Uboldi. Someday My Prince Will Come (Frank Churchill), The Nearness Of You (Hoagy Carmichael), Roma Nun Fa’ La Stupida Stasera (Armando Trovajoli) e Versace On The Floor (Bruno Mars), invece, completano la tracklist. My Princess (“To Sara Lucia”) si apre con un’intro ispirata e pensosa di Felice Clemente. L’eloquio del sassofonista deborda di radiosa cantabilità e fine senso melodico. Uboldi dà vita a un pianismo tensivo, ben scandito e ottimamente cadenzato. In All Walking, la scansione dei quarti brillantemente sottolineata dal pianista rapisce subito l’attenzione. Qui il fraseggio swingante di Clemente è diamantino, locupletato da alcune repentine e sfavillanti impennate cromatiche. L’incedere del pianista è estremamente godibile, impreziosito da maliarde inflessioni bluesy. Introspective, brano eponimo, è introdotto da Carlo Uboldi con un playing assai intenso, a tratti velatamente struggente. Felice Clemente cesella un’elocuzione fluente, lasciandosi trasportare da un toccante senso narrativo. Il discorso improvvisativo di Uboldi è materico, vibrante, impreziosito da alcuni frangenti di nobile lirismo. “Introspective” è un album rassicurante, scevro di effetti speciali, bensì è incardinato sul feeling di due musicisti che dialogano in simbiosi nel segno dell’essenzialità e di una candidezza interpretativa tangibili.

Genere: Modern Jazz / Contemporary Jazz

Musicisti:

Carlo Uboldi, piano

Felice Clemente, soprano sax

Brani:

01. My Princess “To Sara Lucia”

02. Someday My Prince Will Come

03. All Walking

04. Introspective

05. The Nearness Of You

06. Pantena

07. Roma Nun Fa’ La Stupida Stasera

08. Versace On The Floor

Pubblicata il 11/06/2018