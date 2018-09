Di Donatella delle Cese

Emme Record, 2017

“Between 3&4″ è l’opera discografica prima per l’Andrea Infusino Quartet, pubblicata dall’etichetta Emme Record nel settembre 2017.

Sette brani originali che, partendo da un giusto compromesso tra improvvisazione e musica d’attualità, offrono un ascolto di qualità dal quale chiaramente traspare la grande energia di una formazione relativamente giovante: suonano infatti insieme dal 2014.

Molto bella è la presentazione che fa del cd il maestro di Infusino, Umberto Fiorentino; racconta infatti di essere rimasto folgorato dal suo grande talento già durante un seminario, da lui tenuto alcuni anni addietro.

Il chitarrista e compositore Andrea Infusino, si avvale della collaborazione di Marco Rossin al sax, Fabio Gagliardi all’organo e Manolito Cortese alla batteria.

Il brano di apertura, che da’ il titolo al lavoro, Between 3&4, si discosta dai canoni del jazz classico per lasciare però spazio ad una Straight Feel che, tra virtuosismi d’organo e di sax, fa subito immaginare di essere in un jazz club americano. Jamman è coinvolgente ed avvolgente, mentre alterna l’intimismo dell’organo all’irruenza del sax. Ballade è dolce e romantica, il sax imbastisce una struggente linea musicale che viene accolta dagli altri strumenti in maniera perfettamente armonica.

Summer e Woods sono all’insegna dello sperimentalismo e del freejazz. Chiusura con Blues For A Night, dove la chitarra di Infusino la fa da padrona, creando un riuscito dialogo dapprima con l’organo, poi anche con la batteria.

Musica di qualità ed energia che vanno a braccetto.

Musicisti:

Andrea Infusino, composizione, chitarra

Marco Rossin, sax

Fabio Gagliardi, organo

Manolito Cortese, batteria

Brani:

01. Between 3&4

02. Straight Feel

03. Jamman

04. Ballade

05. Sumer

06. Woods

07. Blues For A Night

Pubblicata il 09/09/2018