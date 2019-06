Di Stefano Dentice

A.MA Records, 2019

Un’inebriante fragranza di mediterraneità che fa vibrare le corde emozionali, impreziosita da una verve comunicativa travolgente e focosa. “Samskara” è la nuova fatica discografica partorita dall’estroso pianista e compositore Avishai Darash, coadiuvato in questa avventura da compagni di viaggio del calibro di Karima El Fillali (voce), Abderrahim Semlali (violino), Haytham Safia (oud), Daniele Cappucci (contrabbasso) e Joan Terol Amigò (batteria). Undici i brani originali nel CD, tutti frutto dell’eruttiva meninge del pianista. Il mood di About Him è onirico, immersivo, ma al contempo tumultuoso. Il playing di Darash è intenso, ben scandito e cadenzato, supportato dal comping incalzante cesellato dalla coppia Cappucci-Terol Amigò. In New Vision il climax è particolarmente suadente. Qui l’eloquio di Semlali è flessuoso, magnetico. Joy è una composizione giubilante, spassosa. Darash dà vita a un discorso improvvisativo guizzante, ritmicamente contagioso. Samskara è un album screziato, dai tratti esotici, dal quale affiora un’elogiabile ricerca melodica, improvvisativa, armonica e ritmica. Un disco, questo, che brilla per un calore espressivo che pervade l’ascoltatore durante lo scorrere delle undici tracce.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Karima El Fillali, voice

Abderrahim Semlali, violin

Haytham Safia, oud

Avishai Darash, piano

Daniele Cappucci, double bass

Joan Terol Amigò, drums

Brani:

01. Jajouka

02. About Her

03. About Him

04. Earth Saung

05. New Vision

06. Joy

07. Lullaby For Bendavid

08. Samskara

09. Purusha

10. Like Butter In The Sun

11. Ten Sephiroth

Link:

Avishai Darash

A.MA Records

Pubblicata il 13/06/2019