Tempi Imperfetti, il nuovo album dei FLOG

«Nell’essere umano c’è sempre una frazione di Tempo che definisce il vivere quotidiano [...] TEMPI IMPERFETTI che scandiscono la nostra sopravvivenza»

Così i FLOG presentano il loro nuovo album “Tempi Imperfetti”, in uscita per Native Division Records e disponibile da oggi in versione sia fisica sia digitale. Questo nuovo lavoro è figlio di una carriera pluriennale che ha visto la band muoversi in diverse situazioni sia live sia in studio, passando anche attraverso noti contest come Emergenza Rock.

“Tempi Imperfetti” è un album ricco di elementi prog rock vecchia scuola, ma la band ha lasciato spazio anche sonorità provenienti dal mondo della musica elettronica e del rock melodico. Il tutto è accompagnato da testi ben strutturati che portano l’ascoltatore a riflettere su molti aspetti del vivere moderno, in particolare sul valore del tempo nei diversi aspetti della vita quotidiana dell’essere umano.

Per anticipare l’uscita del disco, i FLOG hanno condiviso con il loro pubblico, lo scorso 27 novembre il singolo Ipocrisia, terza traccia del disco accompagnata da un videoclip.

Ipocrisia – Official Video:

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/nativedivisionrecords

https://www.facebook.com/FLOGrockband/

Pubblicata il 07/12/2018