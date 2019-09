Socrate fuori col disco Tra ieri e domani

Socrate al secolo Vanni De Stefano è un rapper napoletano , attivo dagli inizi degli anni 90 . Entrato in contatto col rap , grazie alla vicinanza della base NATO vicino alla quale viveva , dopo un’esperienza di vita americana si lega alla cultura hip hop in maniera definitiva. Già prima della maggiore età , perfeziona il suo stile come speaker nell’allora unico , club americano della regione Campania unendo questa esperienza alle prime rime e freestyle in lingua inglese , italiana e dialetto partenopeo.

In questo quarto disco solista , dal titolo “ tra ieri e domani “ s0cRaTe racconta la sua vita , tutte le sue esperienze e la visione che ha di tutto quel che lo circonda , in un disco dalla lavorazione lunga , scritto in un periodo altalenante della propria vita .

Il disco è reperibile su Spotify , tidal , APPLE music , i tunes , e tutti i maggiori store e piattaforme digitali !

Tra Ieri E Domani di Socrate

https://music.apple.com/it/album/tra-ieri-e-domani/1479256812

Pubblicata il 16/09/2019