PROF. G “LUX” è il nuovo brano del rapper campano feat. Agnese Salzano

Bianco e nero, luce ed ombra, divino e profano, si specchiano nel singolo che, fra pop e rap, intreccia l’analisi degli aspetti più profondi dell’emotività umana.

Lux (luce) nasce da un’esigenza personale di conferire luce ad un animo ormai spento e tedioso. Uno dei topic del brano è la “depressione”. Il testo parte con un excursus proprio per cercare di rintracciare la matrice di questo stato depressivo che corrisponde a dei problemi familiari che hanno contrassegnato la vita dell’artista. Nella seconda parte vi è un dialogo con una donna e con Dio (dicotomia che compare a più riprese nella musica dell’artista). La donna in questione è una figura ingannevole dalla quale il protagonista sfugge; Dio cerca di spiegare il significato della “luce”, invitando il soggetto a lanciarsi in questo iperuranio fatto di raggi di sole e di speranza. La parte finale è una rivincita, è l’essenza della resilienza, è la possibilità di rialzarsi anche quando la vita decide con prepotenza di buttarti giù.

La musica avvolge il concept come un abito elegante, forse di colore bianco, di contro allo smoking nero e lugubre che spesso le vicissitudini ci impongono di indossare. Inoltre ognuno di noi dentro ha un bambino contrassegnato da un’infanzia non sempre gioviale e lucente durante la quale ha danzato in maniera innocente e delicata, ed un altro bambino munito di creatività e di tempere colorate per esorcizzare i fantasmi e dar colore al buio.

Il testo è stato scritto da Gerardo Iannone aka Prof. G. Il ritornello è stato affidato alla bravissima Agnese Salzano. La base è stata prodotta da Giuseppe Carpentieri aka Carpi, noto dj producer, autore di svariati projects con differenti aliases. Le registrazioni, il mixaggio ed il mastering sono stati effettuati al River Studio da Lucio Carpentieri.

Etichetta: “Dramamina” del gruppo Pressology Distribution.

Radio date: 24 maggio 2019

BIO

Prof. G (Gerardo Iannone, classe 1993) è un artista rap di Casali di Roccapiemonte (Salerno). La sua virulenza testuale e la sua creatività condita da citazioni e macabri riferimenti, oltre a dare smacco al suo nome artistico, contribuiscono a fargli guadagnare l’epiteto di “mental-traveler”. Dopo una serie di singoli e un Ep di lancio di 5 tracce (Formula 1), pubblica insieme a Dogma (Mauro Morrone, producer) il suo primo disco ufficiale “I viaggi di G.forp e Amgod”. Dapprincipio il rapper istaura una partnership con MultiMedia Virtus (azienda freelance composta da Ivars Huxly ed Elio Di Pace) che cura e crea in maniera efficace trasposizioni multimediali per i testi del rapper campano. Nel 2018 l’artista entra a far parte dell’etichetta discografica “Dramamina” del gruppo Pressology Distribution di Lucio Carpentieri pubblicando 2 singoli, “Cranio Labirinto” su base di Kill The Dancer e “Push it Harder” su base di Carpi con feat. dell’americano Nekro G., i quali riscuotono un egregio successo portandolo ad esibirsi ad uno degli eventi rap più importanti di Salerno, il Bits festival aprendo il concerto di Tedua. Lux è il terzo singolo ufficiale in attesa del primo album.

