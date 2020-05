“Paraphernalia”, l’EP d’esordio degli Our Pond è finalmente disponibile!

L’EP d’esordio degli Our Pond dal titolo “Paraphernalia” è da oggi disponibile via Volcano Records & Promotion in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

“Paraphernalia” è la dimensione in cui scorci di quotidianità si legano alle manifestazioni della natura. Un concept leggero, la cui linea morbida dei contenuti degli Haiku si converte in struttura ritmica complessa ed insolita propriamente Math Rock. Ogni brano di questo EP è una piccola commemorazione di attimi fuggenti, contrastanti ma pieni di vitalità accompagnati da accordi dissonanti e dalla grande sperimentazione tecnica degli Our Pond.

Per anticipare la release del disco la band ha pubblicato nei mesi passati diversi contenuti, tra cui il video di “Girly Party” di cui consigliamo la visione!

“Girly Party” Official Video:

Genere: Math Rock, Instrumental Math-Rock, Progressive

Artisti simili: Chon, Covet, Totorro

Pubblicata il 29/05/2020