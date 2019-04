“MY LIFE” IL NUOVO EMOZIONANTE SINGOLO DEL RAPPER PUMY

Pumy, classe 1985, nasce a Kumasi, Ghana(Africa). A 15 anni raggiunge sua madre in Italia, dove inizia a fare musica insieme all’artista Flame, con il quale nel 2008 forma il gruppo G.O.B.

Il gruppo attira fin da subito l’attenzione della scena hip hop di Mantova; in particolare con il singolo “Muovilo“. Grazie a questo brano, infatti, vengono ingaggiati per molti eventi live di rilievo, tra i quali al Teatro

Palabam di Mantova dove si sono esibiti davanti ad oltre 3000 persone, sullo stesso palco insieme ad artisti di rilievo nazionale come J-Ax, Club Dogo, Two fingerz e Vacca.

A seguito dello scioglimento del gruppo, Pumy torna a lavorare da solista e nel 2014 partecipa al Tour Music Festival ottenendo il secondo posto su oltre 500 concorrenti nella categoria Rapper. Nel 2018 il rapper si lega all’etichetta discografica TRB rec con cui pubblica il singolo “Don’t Call Me”.

“MY LIFE”

“My Life” è il nuovo singolo del rapper Pumy. Un brano in cui l’artista racconta il suo stile di vita ed il suo punto di vista sulla religione, dalla quale pur essendo nato in una famiglia cristiana, crescendo ha preso le distanze.

“My Life“ condanna la vita frenetica impostata dalla società odierna (dove tutto gira intorno al profitto ed al “dio denaro” e che troppo spesso allontana le persone da principi aurei autentici), con l’intento di portare l’ascoltatore verso un “Credo” più universale, ovvero il RISPETTO.

Pumy – “MY LIFE” ( OFFICIAL VIDEOCLIP):



https://www.youtube.com/watch?v=6hXKIZaorxk

