INFRARED è il nuovo singolo di Sonic Radiation nome d’arte di Todd Last, un artista solista di Dallas (Texas) che dal 2003 crea musica dance elettronica, moderna e sperimentale. Dal 12 Luglio sarà possibile ascoltare e scaricare il nuovo brano da tutti i migliori stores musicali e piattaforme di streaming.

In questo singolo Sonic Radiation unisce grooves e beat di sintetizzatori per produrre un suono unico.

Guarda il video in anteprima qui: https://youtu.be/tCSxZaLxbJc

Intrecciando musica moderna con musica dance elettronica e utilizzando la moderna tecnologia per computer music, Sonic Radiation crea tracce che sono allo stesso tempo intriganti e accattivanti mentre si attengono anche alle radici della musica dance elettronica.

Todd Last ha riportato nell’Oceano delle Hawaii una grave lesione al midollo spinale ed ha lottato e lavorato duramente per riconquistare la capacità di vivere e realizzare il sogno di tutta la sua vita diventando compositore di musica elettronica come Sonic Radiation.

Mentre crea in maniera costante nuovi strumenti per il dj moderno e reinterpreta progetti di remixing, Sonic Radiation forgia la sua visione futuristica della musica elettronica. Una visione che è iniziata sperimentando per due anni la creazione di musica ad alta energia pubblicata come The 121 Project.

Da sempre si ispira a gruppi di Industrial music come i Front 242 e Front Line Assembly, o a gruppi electro come The Crystal Method e Astral Projection estrapola da questi musicisti lo stile che produce un suono unico e irripetibile utilizzando le più moderne tecnologie di computer music.

Il nuovo singolo INFRARED esce per l’etichetta IUnknown Records, una firma sonora che fonde i ritmi dance classici con la musica elettronica contemporanea e offre una visione unica per il futuro del genere. IUnknown Records è stata lanciata nel 2003 per creare melodie e ritmi dance floor che utilizzano l’essenza della techno e della trance per il futuro.

INFRARED sarà pubblicato il 12 luglio e lo si potrà scaricare da tutti i migliori digital stores e siti di streaming musicale.

Social e Contatti

https://www.facebook.com/sonicradiation/

instagram.com/sonicradiation

soundcloud.com/sonicradiation

twitter.com/sonicradiation

youtube.com/sonicradiation

www.sonicradiation.com

https://open.spotify.com/artist/4PKJSfeh0diXh2KMVZWPsb?si=JoesLJZUTciVy79urTZ4lA

Pubblicata il 11/07/2019