Elena Di Nardo è in uscita con il singolo “Nell’occhio del ciclone”

E’ in uscita Nell’occhio del Ciclone il nuovo singolo della cantante Elena Di Nardo che sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali da Martedì 3 dicembre, mentre la pubblicazione del video è prevista per il 17 dicembre 2019. Il brano esce per AISHA di Milano ed è promosso dalla Eventi e Management di Massimo Ferrari.

Nell’occhio del Ciclone è un brano dalle sonorità pop/dance che parla di questo vortice che travolge tutto e che fa bene all’anima e al cuore, un ciclone chiamato amore.

Elena Di Nardo, 19 anni, è una ragazza dolcissima, piena di vita ma anche umile, ama fare sport, stare con gli amici, ballare e sogna di diventare una cantante famosa.

Elena studia pianoforte e canto da oltre sei anni, ha una voce molto fresca e giovanile, dalle tonalità e dalla timbrica molto importanti e particolari.

Il brano che Elena presenta è stato scritto da Davide Sartore e Diego Ceccon ed è stato arrangiato dal Maestro Umberto Iervolino.

Prodotto dalla Eventi e Management, il singolo sarà pubblicato dall’etichetta AISHA (Milano) con distribuzione Believe Digital .

Nell’occhio del Ciclone di Elena Di Nardo uscirà su tutte le principali piattaforme digitali il 3 dicembre e dal 17 dicembre sarà disponibile anche il relativo videoclip.

Info, Social e Contatti

https://www.facebook.com/Elena-Di-Nardo-Page-1177677499072086/

www.eventiemanagement.com

https://www.facebook.com/Eventi-e-Management-843854782332807/

Pubblicata il 27/11/2019