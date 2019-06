“Daniele” è il nuovo singolo degli Ekira

Il duo Ekira pubblica il nuovo singolo intitolato Daniele. Gabriele Duchi e Daniele Chianese, classe ’98 e ’92, rispettivamente di Cellole e Mondragone in provincia di Caserta, Campania, decidono di avviare questo progetto in due dopo alcuni anni di esperimenti con varie band, in cui suonano insieme e non, spaziando tra i generi più disparati.

Trovano una dimensione che sentono propria fondando gli Ekira alla fine del 2018, ed in pochissimo tempo maturano idee in grande e molto materiale su cui stanno lavorando.

Gabriele è il cantante e chitarrista della band, e si occupa personalmente di elettronica, mixaggio e mastering dei pezzi.

Daniele è il bassista, ed entrambi partecipano attivamente alla composizione dei brani, degli arrangiamenti, dei testi.

Il brano d’esordio, Piacévole è uscito su tutti gli store lo scorso 6 gennaio. Un secondo singolo, sugli store dal 7 giugno, intitolato Daniele, si aggiunge alle anticipazioni dell’album previsto per il prossimo anno.

Gli Ekira, per il nuovo singolo Daniele, scelgono di raccontare una storia nostalgica, figlia di un viaggio in macchina e di in estate ventosa. Ritornare nei posti del cuore, riabbracciare un vento che dona serenità e piccole sicurezze diviene necessità per un cuore ferito, smarrito. È il ritornare a casa dopo una tempesta che ha lasciato ferite infette. Il cuore ha una memoria tutta sua, sporcata da venti contrari e nemici. E allora il viaggio diventa motivo di purificazione, di estrema libertà. Pian piano il vento aiuta a dimenticare e frantuma ogni dolore. Una canzone attuale, dolorosa ma ricca di speranze.

Pubblicata il 20/06/2019