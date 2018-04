Venovan in concerto al Teatro La Giostra

Il 28/04/2018 a Napoli

Un concerto unico completamente a luce FLUORESCENTE

Michele Colucci in arte Venovan uno dei pochi pianisti che compone brani per pianoforte preparato cerca sempre un dialogo con le sue location e non poteva fare altrimenti per il suo prossimo concerto 28 aprile 2018. In questa occasione l’artista cerca un dialogo con il vecchio deposito Enel trasformato in Teatro. Lavorando sul concetto di Enel come energia elettrica propone uno spettacolo unico completamente a luce fluorescente un dialogo con l’elettricità i colori e l’anima dei suoi mille preparato. Il concerto sarà quasi al buoi, mettendo in risalto i bianchi colori dei suoi oggetti i tasti del pianoforte e le sue mani. In più per coinvolgere il pubblico e renderlo partecipe l’artista consigli a tutti i fruitori di indossare un qualcosa di bianco basta anche un piccolo accessorio per poter essere parte integrante della performance.

Il tutto sarà ancora accentuato dalla sala a pianta centrale per questo caso l’artista posizionerà il piano a coda al centro e in torno a lui, in maniera intima, saranno posizionati gli spalti mobili in questo modo ogni fruitore potrà ammirare dall’alto l’interno del pianoforte.

Alcuni brani saranno accompagnati dal fisarmonicista M° Pietro Bentivenga e dal percussionista Ettore Pavone.

Ingresso con tessera la giostra € 10,00 i primo 40 prenotati avranno il cd life di Venovan. In più per tutti i partecipanti in regalo un gadget fluorescente.

Teatro La giostra

Via Speranzella 81 Napoli

Direzione Artistica

Valeria Tavassi

cell. 3492187511

E-mail: valeriatavassi@libero.it

Mappa di Google Ingrandisci

Pubblicata il 21/04/2018