Symphonic Beatles Mania a Milano, Castello Sforzesco

Il 05/07/2018 a Milano

Le più belle canzoni dei Beatles con una grande orchestra sinfonica e la voce di Lucina. Una magica serata di musica con laVerdi al Castello Sforzesco

Giovedì 5 luglio 2018, ore 21

Cortile delle armi – Castello Sforzesco – Milano

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi

Voce Lucina

Direttore Giovanni Marziliano

Tutti conoscono le canzoni dei Beatles; in tanti le hanno cantate, suonate, arrangiate, vissute, immaginando di essere sul palco insieme a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, i mitici fab four. Il quartetto di Liverpool non solo ha rivoluzionato la musica pop, ma anche influenzato milioni di giovani nel mondo, lasciando il segno nella cultura pop del Novecento.

Un successo, quello delle loro canzoni, che rimane intatto a quarant’anni dallo scioglimento del gruppo. Perché la Beatles mania attraversa le generazioni, ricreando ogni volta la magia di un evento collettivo.

Per questo terzo appuntamento con Estate Sforzesca del Comune di Milano, l’Orchestra Verdi diretta da Gianni Marziliano propone alcune delle più belle canzoni dei Beatles arrangiate per orchestra sinfonica, che per l’occasione sarà affiancata sul palco del Cortile delle Armi dalla splendida voce di Lucina. Un mix esplosivo da vivere sotto le stelle dell’estate milanese.

Programma

All you need is love

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

With a little help from my friends

Lucy in the sky with diamonds

Twist and shout

Strawberry fields forever

Good morning good morning

And I love her

Penny Lane

Hey Jude

She loves you

A hard day’s night/Help

Arr. Gill Townend

Pubblicata il 04/07/2018