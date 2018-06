Milano celebra gli Abba con un tributo tutto italiano

Il 04/06/2018 a Milano

Sta per terminare la ricchissima stagione del Teatro Nuovo di Milano. Dopo i tantissimi musical che si sono alternati sul palco del teatro di Piazza San Babila, i concerti, gli spettacoli comici e le divertenti commedie, non poteva mancare il primo tributo italiano agli Abba con gli AbbaShow.

Il 4 giugno in scena una dedica alla band svedese con un tuffo negli anni Settanta dalle sonorità ai colori. Non solo un concerto di musica dal vivo, ma un vero e proprio spettacolo che vi coinvolgerà dalla prima all’ultima nota, grazie ai tanti cambi costume e alle coreografie delle due cantanti. La band è composta da Deborah Conforti e Veronica Moro alle voci, Giulio Mior alla chitarra, Alessandro Viola alle tastiere, Andrea Ghion al basso e Cristian Colusso alla batteria. Presenti sulla scena dal 2006, con oltre 100 concerti all’anno la band ha chiuso per citarne uno, il Carnevale di Venezia in Piazza San Marco, si è esibita per la premiazione dell’attore Cristian De Sica al Festival del Cinema Internazionale di Berlino.

Pubblicata il 04/06/2018